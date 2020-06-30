Назван средний брутто-доход жителей Таллинна в 2019 году

По районам города самый большой доход был у жителей центра города - 1779 евро, самый низкий у жителей Ласнамяэ - 1224 евро.

В прошлом году Таллинн занимал десятое место в рейтинге местных самоуправлений Эстонии по среднему месячному брутто-доходу жителей и второе место в рейтинге городов после Кейла, где средний брутто-доход составлял 1482 евро.

Согласно статистике последних лет, рейтинг районов практически не изменился. Помимо центра города, на вершине рейтинга также находится Пирита, где средний доход жителей превысил 1700 евро, и районы Нымме и Кристийне, где доход был чуть меньше 1600 евро.

В остальных четырех районах - Хааберсти, Мустамяэ, Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ - сумма дохода составила менее 1500 евро. Именно в этих районах проживает большинство или 66 процентов таллинских получателей дохода.