Назван средний брутто-доход жителей Таллинна в 2019 году

По данным Департамента статистики Эстонии, средний брутто-доход жителей Таллинна в 2019 году составил 1444 евро в месяц.
По районам города самый большой доход был у жителей центра города - 1779 евро, самый низкий у жителей Ласнамяэ - 1224 евро.
В прошлом году Таллинн занимал десятое место в рейтинге местных самоуправлений Эстонии по среднему месячному брутто-доходу жителей и второе место в рейтинге городов после Кейла, где средний брутто-доход составлял 1482 евро.
Согласно статистике последних лет, рейтинг районов практически не изменился. Помимо центра города, на вершине рейтинга также находится Пирита, где средний доход жителей превысил 1700 евро, и районы Нымме и Кристийне, где доход был чуть меньше 1600 евро.
В остальных четырех районах - Хааберсти, Мустамяэ, Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ - сумма дохода составила менее 1500 евро. Именно в этих районах проживает большинство или 66 процентов таллинских получателей дохода.
Ласнамяэ - единственный район, где сумма дохода была в 2019 году ниже среднего по Эстонии 1317 евро.