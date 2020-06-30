Под Парижем проходит полицейская спецоперация, людей эвакуируют из торгового центра

Правоохранительные органы в районе Дефанс в пригороде Парижа (Франция) начали разыскивать вооруженного мужчину. Полиция распорядилась эвакуировать торговый центр, в котором его заметили, cообщает РБК, ссылаясь на Le Figaro.
В одном из торговых центров люди заметили мужчину вооруженного автоматом Калашникова, после чего об этом была проинформирована местная полиция.
Неизвестный позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что видел человека с оружием возле торгового центра Westfield Les 4 Temps.
Правоохранители сразу начали спецоперацию по данной информации. Также они распорядились эвакуировать торговый центр, в котором расположены около 230 магазинов.
Кроме того, полицейские советуют жителям района избегать места проведения операции. Неподалеку от нее уже закрыли станцию метро и станцию пригородных поездов ради безопасности граждан.