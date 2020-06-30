Вт, 30.06.2020
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Под Парижем проходит полицейская спецоперация, людей эвакуируют из торгового центра

Эвакуация из ТЦ под Парижем

ФОТО: Bastien Louvet / SIPA / Scanpix

Правоохранительные органы в районе Дефанс в пригороде Парижа (Франция) начали разыскивать вооруженного мужчину. Полиция распорядилась эвакуировать торговый центр, в котором его заметили, cообщает РБК, ссылаясь на Le Figaro.

В одном из торговых центров люди заметили мужчину вооруженного автоматом Калашникова, после чего об этом была проинформирована местная полиция.

Неизвестный позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что видел человека с оружием возле торгового центра Westfield Les 4 Temps.

Правоохранители сразу начали спецоперацию по данной информации. Также они распорядились эвакуировать торговый центр, в котором расположены около 230 магазинов.

Кроме того, полицейские советуют жителям района избегать места проведения операции. Неподалеку от нее уже закрыли станцию метро и станцию пригородных поездов ради безопасности граждан.

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