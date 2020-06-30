Ремонт музейного фасада обнажил вывески вековой давности

Ремонт фасада Вильяндиского музея позволила обнаружить несколько русских и немецких надписей примерно вековой давности на стене пристройки, пишет Sakala.
Когда-то в выставочном доме музея была аптека, а надписи обнаружились на пристройке к главному зданию, которая принадлежала аптеке, но в которой размещались различные магазины, такие как книжный магазин Leokese и магазин аптечных трав.
Директор Вильяндиского музея Яак Пихлак сказал, что в этом здании на протяжении веков было много разных учреждений. В советский период там находился архив, а когда музей, наконец,получил дом, на первом этаже открылся читальный зал, а на верхних этажах были оборудованы кабинеты.
«В советский период часто находились надписи времен царя и первого периода независимости Эстонской Республики, - с улыбкой сказал Пихлак. - Материал, использованный для покрытия этих материалов, был плохим, и работа была такой же, и в результате тексты, которые считались националистическими, проявлялись снова. Их снова пытались их прикрыть, но они снова проявлялись».
В качестве другого примера Пихлак вспомнил универмаг Вильянди: старые тексты снова и снова проявлялись на передней и торцевой стенах.
«Та же история была во многих местах по всей Эстонии - настолько хорошей была старая работа, - сказал Пихлак. - Новый слой краски вскоре отклеивался, и снова всем было видно старое фирменное наименование или слоган».
Недавно обнаружившиеся надписи, вероятно, были написаны на стенах между 1911 и 1917 годами. По словам Пихлака, немецкие тексты нельзя было использовать во время Первой мировой войны, так что таблички, написанные на этом языке, относятся к более ранним временам.
"Сначала некоторые думали, что их следует выставить, но картина будет очень эклектичной и ничего не скажет людям. Буквы стерлись и были повреждены. Мы их сфотографировали, и они скоро пойдут под краску. Никто их убирать не будет, и, может быть, они когда-нибудь будут интересны будущим поколениям", - добавил глава музея.