Ремонт музейного фасада обнажил вывески вековой давности

Когда-то в выставочном доме музея была аптека, а надписи обнаружились на пристройке к главному зданию, которая принадлежала аптеке, но в которой размещались различные магазины, такие как книжный магазин Leokese и магазин аптечных трав.

Директор Вильяндиского музея Яак Пихлак сказал, что в этом здании на протяжении веков было много разных учреждений. В советский период там находился архив, а когда музей, наконец,получил дом, на первом этаже открылся читальный зал, а на верхних этажах были оборудованы кабинеты.

«В советский период часто находились надписи времен царя и первого периода независимости Эстонской Республики, - с улыбкой сказал Пихлак. - Материал, использованный для покрытия этих материалов, был плохим, и работа была такой же, и в результате тексты, которые считались националистическими, проявлялись снова. Их снова пытались их прикрыть, но они снова проявлялись».

В качестве другого примера Пихлак вспомнил универмаг Вильянди: старые тексты снова и снова проявлялись на передней и торцевой стенах.

На фотографии парада Кайтселийта 1925 года видны оригинальные надписи ФОТО: Viljandi muuseumi fotokogu

«Та же история была во многих местах по всей Эстонии - настолько хорошей была старая работа, - сказал Пихлак. - Новый слой краски вскоре отклеивался, и снова всем было видно старое фирменное наименование или слоган».

Недавно обнаружившиеся надписи, вероятно, были написаны на стенах между 1911 и 1917 годами. По словам Пихлака, немецкие тексты нельзя было использовать во время Первой мировой войны, так что таблички, написанные на этом языке, относятся к более ранним временам.