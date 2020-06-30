Мешки для трупов рядом с главным ковид-госпиталем России: главврач прокомментировал ситуацию

Он пояснил, что в патологоанатомическом отделении больницы действуют особые правила выдачи тел умерших, введенные из-за эпидемии коронавируса. При получении закрытого гроба в больнице родственник умершего или его доверенный представитель должен подписать требование о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима в условиях угрозы распространения COVID-19.

"Подписывая этот документ, он несет административную ответственность за нарушение целостности гроба. Больница оформляет все документы в соответствии с законом, и здесь вопросов никаких быть не может!" - подчеркнул Проценко. Услуги по перевозке и захоронению родственники заказывают в ритуальной компании. "И после оформления всех документов в больнице ответственность лежит на них, либо их доверенных лицах", - отметил главврач.

Он подчеркнул, что среди обнаруженных за пределами больницы документов были не медкарты пациентов, а ксерокопия титульного листа медкарты для идентификации умершего. "Все оригиналы медицинской документации, история болезни хранятся в больнице в специальном архиве", - сообщил Проценко.

Мешки для перевозки тел были обнаружены 28 июня возле эстакады на некотором удалении от территории больницы в Коммунарке. В пакетах находились документы с личными данными пациентов, кровь и бирки от трупов. Нашедшие их прохожие отнесли все это в больницу и, по их свидетельствам, смогли беспрепятственно пройти прямо в "грязную" зону госпиталя.

Издание Readovka, которое первым осветило эту историю, опубликовало фото одного из найденных документов на имя Гыдина Хосе Викторовича 54 лет. На листе отмечены дата и время поступления пациента, результаты компьютерной томографии, диагноз COVID-19, а также дата и время смерти, указанные от руки. Родственники Гыдина подтвердили порталу, что мужчина умер 3 июня. Две недели он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.