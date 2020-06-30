Решение о закрытии еще одной муниципальной школы в Нарве теперь можно отложить

Дату неожиданно изменили

Действующая программа развития образования была рассчитана до 2020 года, и теперь необходимо разрабатывать новую. Горсобрание Нарвы в пятницу одобрило исходное задание для составления новой программы развития. В исходном задании написано, что требуется провести анализ школьной сети и учесть несколько моментов: “создание государственной (ых) гимназии (й), реорганизация муниципальных общеобразовательных школ с гимназической ступенью в основные школы, обязанность уменьшения общей площади существующих школьных зданий, влияние на дошкольную и школьную сеть ежегодного уменьшения количества детей дошкольного возраста…”

Изначально планировалось, что это будет программа до 2030 года, но депутатская комиссия по образованию предложила составить программу только до 2026 года, то есть на пять лет. Председатель горсобрания и зампред депутатской комиссии по образованию Ирина Янович объяснила это так: раз горсобрание только что приняло программу развития молодежной работы до 2026 года, то и программу развития образования надо ограничить этой датой.

У этой даты может быть еще одно обоснование - таким образом можно отложить решение о закрытии одной или даже двух школ в Нарве.

Соглашаясь на строительство госгимназии и на перестройку Кесклиннаской гимназии, которая станет основной школой, городские власти Нарвы обязались в течение пяти лет после завершения реконструкции сократить учебные площади муниципальных школ на 7 000 кв. метров, чтобы привести школьную сеть в соответствие с уменьшающимся количеством учеников. Кроме того, что почти все гимназисты Нарвы будут учиться в государственной гимназии, из года в год все меньше первоклассников приходят в нарвские школы.

Хотя при реконструкции Кренгольмской гимназии ее площадь сильно сократится, этого недостаточно. Поскольку срок реконструкции сдвигается на год вперед, а срок действия программы развития образования сокращается до 2026 года, решение о закрытии какой-либо из муниципальных школ теперь нужно будет принять не в этом году, а к 2028 году.

Муниципальные школы подстроятся под новую реальность

В последнее время снова возник вопрос строительства одной или двух госгимназий в Нарве. По договору, заключенному между городом Нарва и Министерством науки и образования, в городе появится одна государственная гимназия. Но теперь переговоры снова возобновились, в начале июня представители министерства и города обсуждали изменение договора, чтобы государство построило в Нарве не одну, а две госгимназии - одну для русскоязычных учеников (с частичным преподаванием на русском), а также одну полностью эстоноязычную для выпускников Нарвской ваналиннаской государственной школы и нынешней Нарвской эстонской гимназии.

Депутат Антс Кутти на сессии Нарвского горсобрания, которая состоялась в минувшую пятницу, передал депутатам обращения от попечительского совета и от совета выпускников Нарвской эстонской гимназии. В гимназии волнуются, что новый договор не удастся согласовать и подписать вовремя.

“Министерством было озвучено, что если мы хотим, чтобы в Нарве появилось две госгимназии к 1 сентября 2022 года, то договор необходимо подписать еще летом этого года, - сказал Антс Кутти. - Потом в прессе появилась информация, что городское собрание и горуправа обсуждение этого вопроса откладывают на осень этого года. Что ставит под большое сомнение то, что этот договор будет заключен, и в Нарве появится две абсолютно новых госгимназии, в которых будут учиться наши дети”.

Депутат Лариса Оленина, напротив, заявила на сессии горсобрания, что переговоры затягивают представители министерства, а городские власти хотели бы видеть две гимназии.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов ранее говорил Rus.Postimees, что договор с министерством о строительстве одной госгимназии остается в силе, и если новый договор о строительстве двух госгимназий заключить не удастся, стороны будут действовать согласно первому договору. Но в любом случае, открытие гимназий (или гимназии) откладывается на 2023 год.

Первый договор, подписанный еще предыдущим мэром Тармо Таммисте, позволяет городу оставить одну муниципальную гимназию. Но вопрос, какая именно из муниципальных школ оставит у себя гимназическую ступень, официально не решен. При этом, судя по всему, основной кандидат сейчас - Кренгольмская гимназия, директор которой Ирина Янович является председателем горсобрания.