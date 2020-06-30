Ограничение на открытие авиамаршрутов из Эстонии продлевается до 14 июля

«Вирус никуда не делся, и по-прежнему необходимо отслеживать ситуацию в других странах. В Европе есть места, где число инфекций скорее возросло, поэтому мы продолжим действие вступивших в силу 18 мая ограничений», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

В вопросе открытия или отказа от открытия авиамаршрутов Минэкономики исходит из уровня заболеваемости в других странах, который должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней, чтобы открыть маршрут.

Министерство экономики в сотрудничестве с Департаментом здоровья регулярно анализирует эпидемиологическую ситуацию в странах назначения и открывает или ограничивает открытие воздушных маршрутов в соответствии с распространением вируса.

«Европейский Союз в настоящее время составляет список третьих стран, из которых разрешен въезд в союз. К сожалению, Украина, Белоруссия и Россия не входят в число этих стран, так как распространение вируса в этих странах все еще вызывает беспокойство», - добавил Аас.

С 26 июня запрещено открывать прямые рейсы из Эстонии в Швецию, Португалию, Белоруссию, Украину и Россию. Открытие маршрутов также зависит от правил самой страны назначения. Как и в Эстонии, на при въезде в другие страны существуют ограничения, которые следует учитывать при планировании поездки.