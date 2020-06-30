Водитель, врезавшийся в автомобиль депутата Рийгикогу, остался без водительских прав

Сотрудник Центра по надзору за дорожным движением Пыхьяской префектуры Маргус Треэс сообщил Postimees, что 12 января в 12.15 на улице Тынисмяги в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого BMW столкнулся с автомобилем Audi (автомобиль Марека Юргенсона - прим. ред.).

«14 января виновник аварии, водитель BMW, был допрошен в качестве свидетеля. 16 января был допрошен водитель Audi, вместе с которым был адвокат. Юристу объяснили, что, поскольку речь идет о допросе свидетеля, присуттствие защитника не требуется, и в законодательстве по проступкам также говорится, что у свидетеля нет права на представителя», - пояснил Треэс.

После разговора со свидетелем Мареком Юргенсоном ему предоставили подробную информацию о транспортном средстве и автостраховке человека, ставшего причиной дорожно-транспортного происшествия, и объяснили, что далее делом должна заниматься страховая фирма.

По данным полиции, 20 января Audi, которая участвовала в аварии, была вывезена с парковки Департамента полиции и погранохраны на Рахумяэ, а 31 января был подготовлен протокол о проступке для лица, ставшего причиной дорожно-транспортного происшествия. Решение о виновнике аварии было вынесено 18 февраля и вступило в силу 17 марта. Мужчина, который управлял BMW, был оштрафован на 1000 евро, а его водительские права были аннулированы на 12 месяцев.