Неожиданно! Коронавирус, возможно, был в Испании еще за год до пандемии

По данным исследования, проведенного Университетом Барселоны, следы SARS-CoV-2 были обнаружены в пробе сточных вод в Барселоне, взятой в марте 2019 года. Тем не менее, некоторые международные исследователи поставили под сомнение результаты исследования, пишет Postimees.
Результаты исследования показывают, что SARS-CoV-2 распространился в Испании задолго до обнаружения вируса, сообщает Euractiv. Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в отношении коронавируса 14 марта этого года.
Эксперты из Университета Барселоны изучали еженедельные пробы воды с двух очистных сооружений в столице Каталонии, предполагая, что большое количество генома коронавируса было сохранено в фекалиях человека. Один давший положительный результат образец датируется 12 марта 2019 года.
«Уровень генома SARS-CoV-2 явно совпадал с развитием случаев Covid-19 cреди населения», - пояснил координатор исследования Альберт Бош.
По словам экспертов, обнаружение вирусного генома до диагностики инфекций указывает на то, что инфицированным Covid-19 мог быть ошибочно поставлен диагноз "грипп".
Мадридский регион объявил, что возьмет под контроль 300 канализационных пунктов, 45 из которых находятся в столице, чтобы обнаружить следы коронавируса. Другие европейские страны используют аналогичную практику.
До настоящего времени самые ранние признаки коронавируса были обнаружены в Китае в декабре 2019 года. Известно, что SARS-CoV-2 достиг материковой части Испании в феврале этого года.
Результаты исследования, проведенного группой Боша, были поставлены под сомнение несколькими экспертами, и исследование еще не подверглось независимому критическому анализу. По их словам, тесты, возможно, показали ложноположительные результаты либо из-за загрязнения, либо из-за неправильного хранения образцов, сообщает New York Times.
По словам самого Боша, который изучал вирусы в течение 40 лет, загрязнение образцов маловероятно. «Когда происходит загрязнение, мы замечаем это из-за наших методов работы», - сказал он.
Одним из способов подтверждения результатов было бы изучение образцов крови из больниц Барселоны с марта 2019 года. Если вирус действительно распространился в Испании, вполне вероятно, что некоторые люди могли быть госпитализированы с симптомами, похожими на грипп.