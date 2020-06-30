Неожиданно! Коронавирус, возможно, был в Испании еще за год до пандемии

Результаты исследования показывают, что SARS-CoV-2 распространился в Испании задолго до обнаружения вируса, сообщает Euractiv. Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в отношении коронавируса 14 марта этого года.

Эксперты из Университета Барселоны изучали еженедельные пробы воды с двух очистных сооружений в столице Каталонии, предполагая, что большое количество генома коронавируса было сохранено в фекалиях человека. Один давший положительный результат образец датируется 12 марта 2019 года.

«Уровень генома SARS-CoV-2 явно совпадал с развитием случаев Covid-19 cреди населения», - пояснил координатор исследования Альберт Бош.

По словам экспертов, обнаружение вирусного генома до диагностики инфекций указывает на то, что инфицированным Covid-19 мог быть ошибочно поставлен диагноз "грипп".

Мадридский регион объявил, что возьмет под контроль 300 канализационных пунктов, 45 из которых находятся в столице, чтобы обнаружить следы коронавируса. Другие европейские страны используют аналогичную практику.

До настоящего времени самые ранние признаки коронавируса были обнаружены в Китае в декабре 2019 года. Известно, что SARS-CoV-2 достиг материковой части Испании в феврале этого года.

Результаты исследования, проведенного группой Боша, были поставлены под сомнение несколькими экспертами, и исследование еще не подверглось независимому критическому анализу. По их словам, тесты, возможно, показали ложноположительные результаты либо из-за загрязнения, либо из-за неправильного хранения образцов, сообщает New York Times.

По словам самого Боша, который изучал вирусы в течение 40 лет, загрязнение образцов маловероятно. «Когда происходит загрязнение, мы замечаем это из-за наших методов работы», - сказал он.