Вт, 30.06.2020
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Государство приостановило план по созданию электронной базы данных постояльцев гостиниц

Hestia hotell

ФОТО: Mihkel Maripuu

Государство притормозило план по включению данных всех постояльцев гостиниц в объединенный с базами данных полиции регистр, поскольку, по сообщению Министерства экономики и коммуникаций, прежде, чем приступать к реализации этой идеи, необходимо сделать бизнес-анализ, пишет Rus.ERR.

Любой, кто останавливался в гостинице, хостеле или гостевом доме, знает, что при регистрации необходимо предъявить документ - и данные о посетителях хранятся в течение двух лет, так что если полиции необходимо, она может воспользоваться этими данными в своих расследованиях.

Как правило, информация о посетителях находится в локальной системе отеля, иногда ее надо искать среди большого количества бумаг, но советник Департамента гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Эле Руссак считает, что это не очень эффективно.

В Эстонии министерства уже несколько лет готовят поправку к закону, чтобы данные о посетителях всех предприятий гостиничного типа поступали бы в одну общегосударственную базу данных, но, в то же время, план создания такого регистра подвергался критике со стороны нескольких компаний по размещению в течение многих лет. 

"Мы не отказались от этой идеи, нам просто нужно проделать дополнительную работу с различными сторонами, прежде чем ее можно будет продвигать, и в настоящее время EAS проводит тщательный бизнес-анализ, чтобы выяснить, каким может быть это решение по созданию базы данных, и какова его точная стоимость", - сказала советник отдела внутреннего рынка Министерства экономики Кати Кикас.

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