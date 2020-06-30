Государство приостановило план по созданию электронной базы данных постояльцев гостиниц

Любой, кто останавливался в гостинице, хостеле или гостевом доме, знает, что при регистрации необходимо предъявить документ - и данные о посетителях хранятся в течение двух лет, так что если полиции необходимо, она может воспользоваться этими данными в своих расследованиях.

Как правило, информация о посетителях находится в локальной системе отеля, иногда ее надо искать среди большого количества бумаг, но советник Департамента гражданства и миграционной политики Министерства внутренних дел Эле Руссак считает, что это не очень эффективно.

В Эстонии министерства уже несколько лет готовят поправку к закону, чтобы данные о посетителях всех предприятий гостиничного типа поступали бы в одну общегосударственную базу данных, но, в то же время, план создания такого регистра подвергался критике со стороны нескольких компаний по размещению в течение многих лет.