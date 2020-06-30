Фото и видео ⟩ В Риге под автомобилем опять провалилась брусчатка

Примечательно, что яма образовалось неподалеку от места, где не так давно под брусчатку уже провалились два автомобиля.

На этот раз ни одна машина под дорожное покрытие не угодила, однако видно, что яма появилась непосредственно под транспортным средством и колесо находится на самом краю дыры.

Галерея: На улице Гертрудес под автомобилем обвалилась брусчатка

Как рассказали порталу Apollo очевидцы, владелица машины покинула место событий на такси.