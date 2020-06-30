В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today

Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ. Он отмечает, что RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну.

В заявлении говорится, что для таких программ нет места ни в Латвии, ни в ЕС. Там призвали другие страны Евросоюза поступить аналогичным образом.