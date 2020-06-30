В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today из-за их «подконтрольности» телеведущему Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями ЕС, пишет "Эхо Москвы".
Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ. Он отмечает, что RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну.
В заявлении говорится, что для таких программ нет места ни в Латвии, ни в ЕС. Там призвали другие страны Евросоюза поступить аналогичным образом.
Подчеркивается, что запрет будет снят, если Киселева удалят из санкционного списка.