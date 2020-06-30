Вт, 30.06.2020
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В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today

Russia Today reklaamkuup Šeremetjevo lennujaamas.

ФОТО: Wikimedia Commons

В Латвии запретили вещание семи телеканалов Russia Today из-за их «подконтрольности» телеведущему Дмитрию Киселеву, который находится под санкциями ЕС, пишет "Эхо Москвы".

Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ. Он отмечает, что RT, как и другие каналы кремлевской пропаганды, пытается представить Латвию как несостоятельную страну.

В заявлении говорится, что для таких программ нет места ни в Латвии, ни в ЕС. Там призвали другие страны Евросоюза поступить аналогичным образом.

Подчеркивается, что запрет будет снят, если Киселева удалят из санкционного списка.

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