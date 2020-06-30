Tallink за 8,5 млн евро купил бывшее торговое судно 1987 года постройки

Sailor — это грузопассажирский паром, построенный в 1987 году в Гданьске. Длина судна 157 метров, ширина 25 метров, водоизмещение 20 921 тонна.

На судне всего 60 кают, паром берет на борт 23 членов экипажа и 119 пассажиров. На судне в общей сложности 1500 линейных метров для перевозки грузов и транспортных средств. Скорость парома 19 узлов.

Прежним владельцем судна было предприятие Navirail OÜ, в июне этого года паром был зафрахтован судовой фирмой DFDS для обслуживания линии Палдиски-Капельшер. Первоначально паром был построен для предприятия Neste OY, однако в течение последних десятилетий судно принадлежало предприятиям Nordö Link и Finnlines, а до 2015 года оперировало под названием Finnsailor.

«Недавний кризис показал нам очень четко, что нам следует усилить свой флот в первую очередь грузовыми судами с тем, чтобы мы были готовы в любой ситуации быстро и гибко реагировать и, в соответствии с требованием момента, увеличивать свои мощности в грузовых или пассажирских перевозках», - пояснил председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.