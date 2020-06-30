Вт, 30.06.2020
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НАТО утвердило оборонные планы для стран Балтии

Ühendkuningriik, kes on Eestisse eelpaigutatud NATO pataljoni juhtriik, on sama missiooni raames sõdureid saatnud ka Poolasse.

ФОТО: Timothy Hamlin/planetpix/zumapress.com/Scanpix

Руководство НАТО окончательно утвердило обновленные оборонные планы Балтийских стран и Польши, после того как был найден компромисс с Турцией, которая до сих блокировала это решение, подтвердил во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В данный момент мы можем утверждать, что вопрос практически согласован - они утверждены", – сказал министр. 

В первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году;  Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления, сообщает Rus.ERR.

Обычно должностные лица НАТО публично не комментируют этапы рассмотрения оборонных планов.

В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы.

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