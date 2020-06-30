НАТО утвердило оборонные планы для стран Балтии

Руководство НАТО окончательно утвердило обновленные оборонные планы Балтийских стран и Польши, после того как был найден компромисс с Турцией, которая до сих блокировала это решение, подтвердил во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
В данный момент мы можем утверждать, что вопрос практически согласован - они утверждены", – сказал министр.
В первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году; Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления, сообщает Rus.ERR.
Обычно должностные лица НАТО публично не комментируют этапы рассмотрения оборонных планов.
В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы.