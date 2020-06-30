Парковочный хаос: у популярного пляжа в самый разгар сезона началось дорожное строительство

В Вызу проблема парковки возникает каждое лето, когда наступает пляжная погода. Ничего нового не было и в этом году: в субботу Вызу был до отказа забит припаркованными машинами.

У нехватки парковочных мест - несколько причин одна сложнее другой. Прежде всего, в начале этого лета на парковке у пляжа Вызу началась укаладка асфальтового покрытия, потому что до этого владельцы автомобилей имели тенденцию парковаться хаотично.

Сейчас идут споры о том, почему ремонт парковки был начат летом, когда места для парковки больше всего нужны. По словам мэра Хальяла Ивара Лиллеберга, есть две основные причины, по которым строительство автостоянки продолжалось в середине лета. «Во-первых, первый тендер на строительство автостоянки провалился», - объяснил старейшина волости, добавив, что согласно первоначальному плану работы должны были начаться в мае и завершиться до Иванова дня.

Второй причиной стали особенности асфальтирования. «У нас была дискуссия с застройщиком, стоит ли начинать строительство парковки в июне-июле или в августе-сентябре. В итоге было принято решение в пользу первого варианта, потому что застройщик указал, что осенью может внезапно похолодать, и тогда работы могут вообще не завершиться в этом году », - прокомментировал Лиллеберг.

Хотя строительство автостоянки, безусловно, ухудшает ситуацию, его перенос на осень проблему бы не решил. «На новой парковке будет 150 мест. В пик сезона на пляже Вызу могут собраться почти 5000 посетителей, и 150 мест это очень мало», - отметил старейшина.

В качестве решения, волость Хальяла предложила альтернативные парковочные места на улице Эха и на газонах возле гавани Вызу.

«В Вызу также есть указатели с соответствующим содержанием, которые заставляют посетителей оставлять свои машины немного вдали от центра города, - сказал Лиллеберг, но признал, что не все водители обращают внимание на указатели. - Местные жители обычно больше осведомлены о проблемах с парковкой, чем гости издалека. Например, отдыхающие из столицы не читают местную прессу и поэтому привыкли парковаться у пляжа».