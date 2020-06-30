Вирусолог: вероятность второй волны коронавируса в Эстонии довольно высока

Ирья Лутсар задается вопросом: будет ли в Эстонии вторая волна коронавируса, и сама же отвечает, что никто не может дать точный ответ. «Потенциал для второй волны велик, потому что большая часть населения Эстонии не была подвержена воздействию вируса, а вирус никуда не исчез из мира», - объяснила она. По словам Лутсар, также невозможно конкретно ответить на вопрос, придет ли вторая волна в страны, которые сильно пострадали от первой волны коронавируса. "Как упоминалось ранее, не факт, что первая волна сдержит приход второй. Также неизвестно, будут ли симптомы более умеренными или более серьезными во время второй волны», - добавила профессор, уточнив, что при многих других инфекциях рецидивы заболеваний проходят легче.

Лутсар также дала оценку того, как до сих пор справлялась Эстония - удовлетворительно или даже хорошо. «Количество инфекций относительно низкое, возможности больниц и интенсивной терапии никогда не превышались, эпидемия COVID-19 не повлияла на общую смертность в Эстонии (в отличие от многих стран Западной Европы), и не было никаких оснований для введения полных ограничений на передвижение», - сказала она.

Кроме того, она указал на шаги, предпринятые Эстонией для предотвращения распространения вируса.

Во-первых, Лутсар считает, что ограничения были введены своевременно. «Слишком раннее установление ограничений привело бы к усталости общества, результатом чего стало бы несоблюдение ограничений. Есть достаточно примеров, когда ранние ограничения были эффективными, но за ними последовало последующее увеличение числа инфекций (Сингапур, Хорватия, Словакия - лишь некоторые из них). А слишком позднее введение ограничений неэффективно, как мы видели во многих других странах», - пояснила она, добавив, что людям легче соблюдать реалистичные ограничения.

Во-вторых, профессор указала, что, хотя сначала были проблемы с тестированием, государство смогло их решить. «Наличие тестов обеспечило возможность выявления инфицированных людей и позволило им изолироваться на ранней стадии и тем самым прервать цепи передачи инфекции», - сказала вирусолог.

В-третьих, Лутсар считает, что было также правильно госпитализировать только тех, кто из-за своего состояния нуждался в стационарном лечении. По ее мнению, правильно, что больницы не использовались для изоляции контактных или умеренных пациентов, что позволило избежать переполненности больниц.

Кроме того, Эстонии повезло, что она окружена странами, где уровень заболеваемости был низким, и из-за этого вероятность завоза в страну инфекции была небольшой.

«Относительно небольшое количество инфицированных людей позволило Департаменту здоровья очень хорошо справиться с мониторингом инфицированных людей и их контактов, последнее не позволило вспышке выйти из-под контроля», - отметила Лутсар.

Лутсар также пишет, что в странах Западной Европы инфекция и смертность в настоящее время снизились. Особенно значительным был спад в странах, сильно пострадавших от вируса: Италии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах. «Хотя некоторые страны Восточной Европы пострадали относительно скромно, возникли новые вспышки инфекции, и уровень инфекции растет. Вспышки происходят в шахтах (Польша, Чехия), пищевой промышленности (Германия) и ночных клубах (Хорватия и Южная Корея), еще раз подтверждая, что вирусу нравятся прохладная и влажная среда и тесные контакты между людьми », - добавила Лутсар.