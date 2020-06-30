Ведущий инфекционист США: прирост новых случаев COVID-19 может составить 100 тысяч за сутки

"Я не буду удивлен, если у нас будет по 100 тысяч в день, если нынешний тренд не будет изменен", - сказал Фаучи на слушаниях в комитете Сената США.

"Гарантирую, что даже когда у вас вспышка вируса только в одной части страны, другие части, в которых все идет хорошо, также уязвимы. Мы не можем фокусировать только на тех территориях, где идет рост. Это угрожает всей стране", - отметил инфекционист, слова которого приводит CNN.

Он добавил, что не может сделать "точное предсказание" о том, как будет развиваться ситуация в США, но, по мнению специалиста, в любом случае она будет "очень тревожной".