Ведущий инфекционист США: прирост новых случаев COVID-19 может составить 100 тысяч за сутки

Прирост новых случаев коронавируса COVID-19 в США может составить 100 000 в день, если наблюдаемые ныне тенденции распространения инфекции сохранятся, считает американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.
"Я не буду удивлен, если у нас будет по 100 тысяч в день, если нынешний тренд не будет изменен", - сказал Фаучи на слушаниях в комитете Сената США.
"Гарантирую, что даже когда у вас вспышка вируса только в одной части страны, другие части, в которых все идет хорошо, также уязвимы. Мы не можем фокусировать только на тех территориях, где идет рост. Это угрожает всей стране", - отметил инфекционист, слова которого приводит CNN.
Он добавил, что не может сделать "точное предсказание" о том, как будет развиваться ситуация в США, но, по мнению специалиста, в любом случае она будет "очень тревожной".
Согласно данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, за время пандемии в США зарегистрировано 2,6 млн случаев COVID-19. США занимают первое место в мире по этому показателю. С начала вспышки впоследствии заражения этой инфекцией в США скончались 129 тысяч человек.