Нефть снова падает в цене: это связывают с ростом заболеваемости коронавирусм в США

Утром августовские контракты на Brent на бирже ICE Futures в Лондоне упали в цене до 41,49 долларов за баррель. В это же время фьючерсные контракты на WTI на NYMEX подешевели до 39,49 долларов за баррель, отмечает «Интерфакс».

Пессимизма рынку добавляют опасения, что снятие ограничений спровоцирует вторую волну пандемии, которая автоматически повлечет за собой новое снижение спроса на сырье.

Во многих американских штатах остановили процесс снятия ограничений, а в некоторых вводят строгие меры вновь. В настоящий момент проблемными с точки зрения эпидемиологической обстановки остаются Флорида, Техас, Калифорния и Аризона.