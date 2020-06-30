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Airbus планирует сократить тысячи рабочих мест

epa07450512 An Airbus A350 aircraft is displayed at the mock-up center of the Airbus aircraft manufacturer, in Blagnac, near Toulouse, southern France, 20 March 2019. EPA/FREDERIC SCHEIBER

ФОТО: FREDERIC SCHEIBER / EPA

Одна из крупнейших авиастроительных компаний мира Airbus предполагает в ближайшем будущем сократить тысячи рабочих мест.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори подтвердил факт значительных убытков и предположил, что в 2020 и 2021 годах производство и поставки продукции будут примерно на 40 процентов ниже, чем планировалось. По мнению Фори, к прежним объемам компания вернется лишь к 2025 году.

На этой неделе Airbus обнародует самый крупный в своей истории план по реструктуризации, предусматривающий сокращение тысячи рабочих мест. Сейчас на различных предприятиях компании по всему миру работают около 130 тыс. человек. Основные заводы находятся во Франции, Германии, Испании и Великобритании. По законам некоторых из этих стран, к принудительным увольнениям можно прибегнуть лишь после того как все другие схемы, основанные на взаимной договоренности, будут исчерпаны.

К столь плачевным последствиям Airbus, как и другие авиаконцерны, привела пандемия коронавируса. Из-за резкого сокращения количества полетов и, следовательно, числа пассажиров  нынешний год стал  худшим в истории авиации. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, убытки отрасли к концу года достигнут 84 млрд долларов.

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