Airbus планирует сократить тысячи рабочих мест

Генеральный директор Airbus Гийом Фори подтвердил факт значительных убытков и предположил, что в 2020 и 2021 годах производство и поставки продукции будут примерно на 40 процентов ниже, чем планировалось. По мнению Фори, к прежним объемам компания вернется лишь к 2025 году.

На этой неделе Airbus обнародует самый крупный в своей истории план по реструктуризации, предусматривающий сокращение тысячи рабочих мест. Сейчас на различных предприятиях компании по всему миру работают около 130 тыс. человек. Основные заводы находятся во Франции, Германии, Испании и Великобритании. По законам некоторых из этих стран, к принудительным увольнениям можно прибегнуть лишь после того как все другие схемы, основанные на взаимной договоренности, будут исчерпаны.