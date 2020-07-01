Едете на машине за границу? С сегодняшнего дня вступают в силу важные изменения

С сегодняшнего дня Зеленая карта может быть распечатана и на белой бумаге. ФОТО: Salva Kindlustus

Теперь страховщики могут выдавать Зеленую карту также в электронном виде, в формате PDF. В таком случае пользователь транспортного средства перед поездкой за границу в зарубежное государство сможет распечатать его на обычной белой бумаге.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Тоомаса Пайо, большинство стран Европейской экономической зоны перейдет на белую форму полиса. «Из 48 стран, входящих в систему Зеленой карты, 22 изменят ее форму, в том числе наши соседи – Латвия, Литва и Финляндия. Однако, например, Россия, Украина и Белоруссия продолжат распечатывать международный полис дорожного страхования на зеленой бумаге. Невзирая на разный цвет формы, проблем за границей не возникнет, так как все страны сообщили своим ведомствам о переходе к новой форме», – сказал Пайо.

«С этого момента Великобритания больше не указана в форме Зеленой карты в качестве страны Европейской экономической зоны, поэтому при поездке в Великобританию Зеленую карту нужно брать с собой. Рекомендую брать с собой Зеленую карту наряду с полисом дорожного страхования и при поездке в отдаленные страны Европейского союза, чтобы избежать недоразумений в случае ДТП или при делопроизводстве», – пояснил Пайо.

Зеленая карта – это международный полис дорожного страхования транспортного средства, который можно заказать в страховом обществе вместе с эстонским полисом дорожного страхования. Его необходимо брать с собой в бумажном виде в страны, которые не являются государствами-членами Европейской экономической зоны, например, в Россию, на Украину или в Белоруссию.

Зеленые карты, выданные до 1 июля на зеленой бумаге, будут действовать до окончания срока и в дальнейшем, и менять их не нужно.