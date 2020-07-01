С сегодняшнего дня приостанавливаются взносы во II пенсионную ступень

Взносы во вторую пенсионную ступень, уплачиваемые государством из поступающего за конкретного человека социального налога в размере 4% его зарплаты, приостанавливаются с 1 июля 2020 до 31 августа 2021 года. Исключение сделано для людей, родившихся с 1942 по 1960 год, взносы за которых будут и дальше вноситься в обычном порядке.

Желающие смогут с октября отказаться и от собственных взносов во вторую ступень, сделав соответствующее заявление. В отсутствие заявления взносы будут взиматься по-прежнему, т.е. 2% брутто-зарплаты человека будут ежемесячно перечисляться во вторую ступень.

Для людей, которые продолжат делать взносы в период приостановки государственных платежей, государство компенсирует приостановленные взносы в 2023-2024 годах вместе с упущенным доходом.

Родившиеся с 1942 по 1960 год люди также могут с октября приостановить свои взносы во вторую ступень, однако в таком случае платежи за них приостановит и государство.