Таллинн проведет сокращения в районных управах

Горуправа утвердила вступающие в силу с 10 июля изменения, связанные с реорганизацией, в ходе которой в восьми районных управах будет уменьшено количество рабочих мест с 424 до 406, то есть сокращено будет 17 штатных единиц.

«Пересмотр трудового распорядка горуправы и количества штатных мест является частью оптимизации городской системы руководства, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Средства, высвобождаемые за счет сокращения рабочих мест, будут в соответствии с необходимостью направлены на уход за совершеннолетними людьми с ограниченными возможностями, оказание социальных услуг, а также на увеличение объема работ по благоустройству в районах города, в том числе озеленение».