Привлекший внимание бронеавтомобиль оказался уникальным для Эстонии

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма заявила, что это не автомобиль полиции. В регистре Департамента шоссейных дорог эта машина указана как внедорожник особого назначения. Речь идет о транспортном средстве, построенном на базе Ford F550, который имеет 6,7-литровый двигатель с мощностью 300 кВт. По данным редакции Järva Teataja, речь идет о бронеавтомобиле Банка Эстонии.

По словам руководителя отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, Центробанк использует это транспортное средство для выполнения задач, связанных с транспортировкой денег. «Речь идет об уникальном транспортном средстве в Эстонии. Он принадлежит Центробанку, но поскольку у нас существует редкая потребность в его использовании, мы используем этот бронеавтомобиль совместно с полицией», - уточнил он.

«Сотрудничество с полицией крайне важно для Банка Эстонии, так как самому маленькому Центробанку Европейского союза с точки зрения количества людей неразумно самому обеспечивать безопасность перевозки денег в полном объеме», - добавил Райта Роосве.