Ср, 1.07.2020
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  • Привлекший внимание бронеавтомобиль оказался уникальным для Эстонии

Привлекший внимание бронеавтомобиль оказался уникальным для Эстонии

В начале июня в центре Пайде многие водители крутили головами, а пешеходы останавливались, чтобы сфотографироваться у припаркованного возле K-keskus бронированного автомобиля. Изначально было предположение, что машина принадлежит Департаменту полиции и погранохраны, но оно не нашло подтверждения, пишет Järva Teataja.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма заявила, что это не автомобиль полиции. В регистре Департамента шоссейных дорог эта машина указана как внедорожник особого назначения. Речь идет о транспортном средстве, построенном на базе Ford F550, который имеет 6,7-литровый двигатель с мощностью 300 кВт. По данным редакции Järva Teataja, речь идет о бронеавтомобиле Банка Эстонии.

По словам руководителя отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, Центробанк использует это транспортное средство для выполнения задач, связанных с транспортировкой денег. «Речь идет об уникальном транспортном средстве в Эстонии. Он принадлежит Центробанку, но поскольку у нас существует редкая потребность в его использовании, мы используем этот бронеавтомобиль совместно с полицией», - уточнил он.

«Сотрудничество с полицией крайне важно для Банка Эстонии, так как самому маленькому Центробанку Европейского союза с точки зрения количества людей неразумно самому обеспечивать безопасность перевозки денег в полном объеме», - добавил Райта Роосве.

Роосве рассказал, что бронеавтомобиль купили в США в конце 2010 года из-за увеличившихся рисков безопасности в связи с введением евро.

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