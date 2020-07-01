Привлекший внимание бронеавтомобиль оказался уникальным для Эстонии

В начале июня в центре Пайде многие водители крутили головами, а пешеходы останавливались, чтобы сфотографироваться у припаркованного возле K-keskus бронированного автомобиля. Изначально было предположение, что машина принадлежит Департаменту полиции и погранохраны, но оно не нашло подтверждения, пишет Järva Teataja.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма заявила, что это не автомобиль полиции. В регистре Департамента шоссейных дорог эта машина указана как внедорожник особого назначения. Речь идет о транспортном средстве, построенном на базе Ford F550, который имеет 6,7-литровый двигатель с мощностью 300 кВт. По данным редакции Järva Teataja, речь идет о бронеавтомобиле Банка Эстонии.
По словам руководителя отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, Центробанк использует это транспортное средство для выполнения задач, связанных с транспортировкой денег. «Речь идет об уникальном транспортном средстве в Эстонии. Он принадлежит Центробанку, но поскольку у нас существует редкая потребность в его использовании, мы используем этот бронеавтомобиль совместно с полицией», - уточнил он.
«Сотрудничество с полицией крайне важно для Банка Эстонии, так как самому маленькому Центробанку Европейского союза с точки зрения количества людей неразумно самому обеспечивать безопасность перевозки денег в полном объеме», - добавил Райта Роосве.
Роосве рассказал, что бронеавтомобиль купили в США в конце 2010 года из-за увеличившихся рисков безопасности в связи с введением евро.