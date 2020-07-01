Между павильонами Эстонских выставок и замком Орлова вырастут гостиница и развлекательный центр

Вице-мэр Андрей Новиков подтвердил, что сейчас доступ горожан на территорию между Историческим музеем Маарьямяги и Певческим полем ограничен.

«С принятием детальной планировки на Маарьямяги появится публичное городское пространство для горожан, где будут расположены гостиница и СПА-комплекс, - сказал Андрей Новиков. – В прошлом году в процессе детального планирования возникла пауза, поскольку мы хотели проанализировать, какую нагрузку на дорожное движение по улице Пирита окажут планируемые там здания. Согласно полученным в ходе исследования данным, в основном нагрузка возрастает в утренние и вечерние часы пик, когда жители Виймси едут в город и обратно, так что эти здания не окажут на движение существенного влияния».

Оговоренное детальной планировкой право на застройку позволяет построить на этом участке три бизнес-здания, имеющих до шести наземных и один подземный этаж. Планируется построить гостиницу и развлекательный комплекс, предназначенный как для горожан, так и для гостей столицы, в котором можно было бы круглый год предлагать возможность проведения досуга.

Исходя из детальной планировки Таллинна, утвержденной постановлением Таллиннского горсобрания от 2001 года, на этой территории запланирована зона общественных зданий и сооружений для проведения досуга. Территория в основном предназначена для учреждений, связанных со сферами образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения, а также для предприятий, оказывающих похожие услуги или предлагающих возможности проведения досуга. Таким образом, детальная планировка участков на Пирита-теэ, 32, 50 и Маарьямяэ,11 и прилегающих к ним территорий соответствует общей планировке Таллинна.

Запланированная территория находится в районе Кесклинн, на участке между улицей Пирита, комплексом Маарьямяги и Павильонами эстонских выставок. На участке Пирита-теэ, 32 располагается недвижимость с целевым назначением «коммерческая земля», на участке Пирита-теэ, 50 недвижимость с целевым назначением «производственная земля» и на участке Маарьямяэ, 11 недвижимость с целевым назначением «земля общего пользования». Все эти участки принадлежат Kantauro OÜ. Участки по адресам Пирита-теэ 32, 50 и Маарьямяэ, 11 в данный момент не застроены.

При взвешивании решения об утверждении детальной планировки горуправа заказала в начале этого года дополнительное исследование дорожного движения по улице Пирита, чтобы выяснить нагрузку на движение в связи с осуществлением детальной планировки. Исследование показало, что в заведения, оказывающие услугу размещения, клиенты и работники приезжают не в часы-пик, и это не оказывает существенного влияния на дорожное движение. Исходя из полученных данных можно сказать, что интенсивность движения на улице Пирита и ее рост в большей степени обусловлены увеличением числа автомобилей, передвигающихся между Таллинном и волостью Виймси.