Продажи новых автомобилей в Эстонии упали: что происходит на рынках Латвии и Литвы?

Ассоциация европейских изготовителей автомобилей (АСЕА) подготовила отчет, в котором приведены цифры о продажах новых автомобилей с января по май 2019-2020 годов. Данные неутешительные. Да и прогнозы до конца года - тоже.

"Из-за коронавируса падение продаж новых автомобилей в этом году достигло рекорда. Таких спадов реализации мы не видели с конца кризиса 2008-2009 годов. Максимум, который был в ЕС, это в 2012 году на 8,2%. Конечно, спад реализации ударит по автопроизводителям и по дилерам. Но отчаиваться не стоит, — говорит Артем Уманец из компании RIA.com Marketplaces. - Нужно искать пути для привлечения новых клиентов".

Если говорить об уровне падения продаж на новые автомобили, то в Эстонии с января и до конца мая 2020 года был продан 7531 автомобиль. В основном эстонцы отдавали предпочтение таким маркам, как Škoda, Toyota и Renault. Падение продаж по сравнению с 2019 годом составило 34,6%.

В Латвии за пять месяцев с начала года было продано 5297 автомобилей, и падение составило 32,7%. Латвийцы отдают предпочтение таким маркам, как Toyota, Volkswagen и Škoda.

В Литве с января по май 2020 года было приобретено 14 147 авто. По сравнению с прошлым годом падение продаж составило 25%. Примечательно то, что литовцы отдают предпочтение марке Fiat, а потом уже Toyota и Škoda.