Статистика по коронавирусу теперь будет публиковаться раз в неделю

С 1 июля Департамент здоровья будет делать обзоры статистики по коронавирусу раз в неделю по средам вместе с подробной оценкой эпидемиологической ситуации. Первый обзор будет опубликован сегодня.

Открытые данные будут обновляться каждый день в 10:30. Информация на сайте Департамента здоровья и на сайте koroonakaart.ee будет обновляться по рабочим дням. Ежедневные пресс-сообщения будут высылаться, если численность заболевших в сутки будет превышать пять человек или больше.