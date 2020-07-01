Ср, 1.07.2020
Если борьба за бесспорное первенство обостряется, то… Двум медведям в одной берлоге не жить. Вячеслав Иванов

Статистика по коронавирусу теперь будет публиковаться раз в неделю

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Ранее Департамент здоровья оперативно делился информацией о COVID-19, но из-за снижения количества случаев заболевания в ежедневном обновлении статистики нет необходимости.

С 1 июля Департамент здоровья будет делать обзоры статистики по коронавирусу раз в неделю по средам вместе с подробной оценкой эпидемиологической ситуации. Первый обзор будет опубликован сегодня.

Открытые данные будут обновляться каждый день в 10:30. Информация на сайте Департамента здоровья и на сайте koroonakaart.ee будет обновляться по рабочим дням. Ежедневные пресс-сообщения будут высылаться, если численность заболевших в сутки будет превышать пять человек или больше.

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