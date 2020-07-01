Обзор: снижения цен на квартиры пока не чувствуется

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, влияние на статистику договоров, заключенных до вспышки коронавируса, начнет уменьшаться. «Количество сделок на 30 процентов меньше, чем год назад, но по сравнению с маем активность намного выше. Люди осмелились выходить из дома, и многие из них все нуждаются в изменении или обновлении своего жилого пространства», - сказал Вахтер.

«Для восстановления активности потребуется некоторое время, но значительного падения цен не предвидится. Объекты с завышенной ценой, особенно сдающиеся в аренду, постепенно дешевеют. Появилось пространство для торгов, но оно не очень велико: например, при покупке квартиры в новом доме можно поторговаться относительно цены кладовки или кухонной мебели», - добавил Вахтер.

В июне в Таллинне было заключено 826 сделок купли-продажи недвижимости, что на двадцать процентов больше, чем в мае. В июне в Таллинне было продано 631 квартир, что на девятнадцать процентов больше, чем в мае. Квадратный метр таллиннской квартиры в июне стоил в среднем на 0,4 процента больше, чем в мае, то есть 2134 евро. Самая дешевая квартира в столице была продана за 5000, а самая дорогая за 672 000 евро.

В июне в Таллинне было продано 26 частных домов, что на восемь больше, чем в предыдущем месяце. Самый дешевый дом был продан за 6000, а самый дорогой - за 567 000 евро.