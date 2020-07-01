Обзор: снижения цен на квартиры пока не чувствуется

В июне в Таллинне было продано 631 квартир, что на 19 процентов больше, чем в мае, а средняя цена квадратного метра осталась на том же уровне, что и в предыдущем месяце, и составила 2134 евро - статистику Земельного департамента анализирует бюро недвижимости 1Partner.
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, влияние на статистику договоров, заключенных до вспышки коронавируса, начнет уменьшаться. «Количество сделок на 30 процентов меньше, чем год назад, но по сравнению с маем активность намного выше. Люди осмелились выходить из дома, и многие из них все нуждаются в изменении или обновлении своего жилого пространства», - сказал Вахтер.
«Для восстановления активности потребуется некоторое время, но значительного падения цен не предвидится. Объекты с завышенной ценой, особенно сдающиеся в аренду, постепенно дешевеют. Появилось пространство для торгов, но оно не очень велико: например, при покупке квартиры в новом доме можно поторговаться относительно цены кладовки или кухонной мебели», - добавил Вахтер.
В июне в Таллинне было заключено 826 сделок купли-продажи недвижимости, что на двадцать процентов больше, чем в мае. В июне в Таллинне было продано 631 квартир, что на девятнадцать процентов больше, чем в мае. Квадратный метр таллиннской квартиры в июне стоил в среднем на 0,4 процента больше, чем в мае, то есть 2134 евро. Самая дешевая квартира в столице была продана за 5000, а самая дорогая за 672 000 евро.
В июне в Таллинне было продано 26 частных домов, что на восемь больше, чем в предыдущем месяце. Самый дешевый дом был продан за 6000, а самый дорогой - за 567 000 евро.
В прошлом месяце было продано девять незастроенных земельных участков, что на четыре больше, чем в мае. Самый дешевый участок стоит 12 470 евро, а самый дорогой - 295 000 евро.