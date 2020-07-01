Исследование: на что тратят деньги жители Эстонии и какой отпуск они планируют

В проводящемся Ferratum ежегодном исследовании летнего отпуска, которое дает представление о сезонных потребительских привычках жителей разных стран, на этот раз особое внимание обращено на то, как на покупательское поведение людей повлияла короноавирусная пандемия. Опрос, который был проведен среди жителей одиннадцати стран, показал, как пандемия отразилась на финансовом поведении 15 000 семей, на что люди, находясь в изоляции, тратили больше всего денег, как они вели свои финансовые дела и каковы планы потребителей на ближайшие месяцы. Респондентов спрашивали также о покупках в интернет-магазинах, о предпочитаемом способе оплаты и даже о том, чего в связи с распространением COVID-19 они больше всего боялись.

Более половины респондентов (66%) планируют этим летом потратить меньше, чем прошлым. Особенно консервативным отношением к деньгам и потреблению среди населения одиннадцати стран выделились жители Эстонии.

ФОТО: Ferratum Group

Жители Австралии, Болгарии, Дании, Хорватии, Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции и даже Латвии планируют потратить на мероприятия, связанные с отпуском, более значительную долю доходов своих домохозяйств, чем жители Эстонии. Меньше, чем мы, запланировали потратить на отпуск только жители Румынии (492 евро).

«В этом году эстонцы потратят на летний отпуск на целых 9% меньше дохода домохозяйств, чем в прошлом. В пропорциональном сравнении это ставит нас на один уровень с жителями Швеции и Дании», – сказал заместитель генерального директора Ferratum Bank Антти Кумпулайнен.

ФОТО: Ferratum Group

Если суммировать ответы участников исследования из всех стран, то окажется, что больше всего этим летом люди потратят на еду, затем – на предметы домашнего обихода, на детей и на поездки внутри страны.

Продукты питания назвали самой большой статьей расходов почти во всех странах, и только в Эстонии отметили, что больше всего потратят на поездки внутри страны (17%).

«Кажется, для эстонцев путешествия, в первую очередь по просторам родины, очень важны, поэтому в этом году деньги на поездки у многих пойдут именно на внутренний туризм», – добавил Кумпулайнен.

ФОТО: Ferratum Grupp

Внутренний туризм возглавлял рейтинг отпускных предпочтений жителей Эстонии и в прошлом году, тогда тоже любоваться красотами родины летом собирались 17% респондентов.

В этом году на втором месте в статье расходов жителей Эстонии стоят продовольственные товары (14%), далее следуют другие потребительские товары, затем садоводство и рукоделие и на пятом месте – расходы на детей.

Данный рейтинг четко показывает влияние коронакризиса, поскольку в прошлом году в Эстонии за внутренним туризмом шли летние мероприятия, спа- и велнес-услуги, зарубежные поездки и вечеринки, т.е. все то, пользование чем, потребление или организация чего этим летом ограничено, а то и вовсе запрещено.

Как коронакризис повлиял на поведение людей? Если посмотреть на влияние коронавирусной пандемии на повседневные привычки и поведение людей независимо от страны, то видно, что в весенние месяцы основным занятием был просмотр телевизора (15%), а также общение с друзьями и членами семьи по видео и телефону (13%).

ФОТО: Ferratum Grupp

На вопрос, на что за последние месяцы было потрачено больше всего денег, 52% процента респондентов ответили, что на продовольственные товары, далее шли товары для ремонта и предметы домашнего обихода, одежда и обувь и средства личной гигиены.

«Топ-3 статей расходов эстонцев во время чрезвычайной ситуации был таким же, как и в других странах, т.е. продовольственные товары, предметы домашнего обихода и одежда и обувь», – отметил Кумпулайнен.

ФОТО: Ferratum Grupp

Стоит также отметить, что целых 68% участников летнего исследования Ferratum сегодня предпочитают сами ходить в магазины, а не делать покупки в интернете. Этот показатель отличается от тех, которые были получены в предыдущие годы, и объяснение здесь простое: поскольку в последние несколько месяцев магазины были закрыты и все покупки осуществлялись онлайн, люди соскучились по походам в магазины.