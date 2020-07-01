Болельщики снова могут посещать матчи чемпионата Эстонии по футболу

Согласно действующим правилам, на стадион будет допускаться не более 1000 человек. Эта цифра включает себя как самих футболистов, тренеров и других сотрудников клубов, так и персонал, связанный с организацией матчей.

«Мы очень рады, что болельщики могут вернуться на стадионы, - сказала генеральный секретарь Эстонского футбольного союза Анне Рей. - Чтобы мы вместе могли насладиться футболом, напоминаем, что в связи с распространением коронавируса посетителям общественных мероприятий стоит соблюдать социальную дистанцию».

Дистанцию просят соблюдать как при входе на стадион, так и на выходе, а также в местах общепита, на трибунах и прочих помещениях. На трибунах желательно сидеть по двое, либо вместе с членами семьи или близкими друзьями. Но необходимо соблюдать дистанцию в два метра до других зрителей.