Сбитый поездом ребенок чудом остался жив

Воскресный пассажирский поезд Пуйса-Тарту мог проехать прямой участок в лесу со скоростью 120 км/ч в сторону Пыльва, но машинист около двух часов дня в двух-трех километрах от остановки «Рууса» увидел на рельсах ребенка.

«Заметив на железной дороге ребенка, машинист пошел на аварийное торможение и прогудел, но, к сожалению, несмотря на это, столкновения не удалось избежать», - сказал руководитель по маркетингу и коммуникациям AS Eesti Liinirongid Марийс Адамберг.

В момент столкновения с ребенком скорость экстренно тормозящего поезда могла быть в районе 60 километров в час и окончательная остановка поезда была на приличном расстоянии от места происшествия. «Путь торможения поезда довольно большой, на этой скорости он может быть более 600 метров», - сказала руководитель по коммуникациям Моника Лиллес.

Как раненый птенец

По предварительным данным, ребенок при приближении поезда стоял между рельсами, но, вероятно, в момент столкновения он все-таки отошел в сторону. Благодаря этому он не попал под поезд, после чего, очевидно, были бы трагические последствия.

Поезд остановился в нескольких десятках метрах от места столкновения. «Мы ждали 20 минут, поезда время от времени стоят, и никто не волновался. В вагоне было также мало людей, - сказала ехавшая на том же поезде в Тарту Криста. - Потом пришел кондуктор и сказал, что произошел несчастный случай и мы ждем полицию».

Полицию пришлось ждать некоторое время, поскольку до места происшествия не ведет ни одна дорога, оперативная группа добилась до туда с остановки «Рууса» пешком и ребенку первую помощь оказали на месте.

«Из окна мы ничего не видели и выходить нам, разумеется, не разрешали. Потом увидели, что прошли мимо полицейские и тогда сказали, что мы доставим пострадавшего назад на остановку «Рууса». Двери вагона открылись и маленького мальчика на носилках внесли, - продолжает свой рассказ дрогнувшим голосом Криста. - Он был в сознании, спокоен. Карие глаза были распахнуты...как раненый птенец».

На станции «Рууса» поезд ждала скорая помощь, которая доставила ребенка в больницу.

Помимо полиции, обстоятельства случившегося расследует и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), который оценит аспекты безопасности железной дороги, сказал руководитель отдела транспорта Хейго Сааре. «Изучим дополнительно, на основании данных о несчастном случае, железнодорожное движение и исполнение связанных с подвижным составом требований, рассмотрим обстоятельства инцидента, в том числе действия машиниста до столкновения, и записи с бортовых камер подвижного состава», - сказал Сааре.

Каждый полгода TTJA отправляет запрос в Департамент полиции и погранохраны, который присылает результаты производства по инцидентам, что учитывается при планировании безопасности на железной дороге.

Железная дорога — не место для игр

«Должно быть так, чтобы в зоны между станциями никто не мог попасть на железную дорогу, - говорит пресс-секретарь Eesti Raudtee Моника Лиллес. - Прискорбно, но в то же время это счастливый инцидент, поскольку ребенок остался жив».

По словам Лиллес, железная дорогая — опасное место и особенно дети должны держаться от нее подальше. «Также напоминаем родителям, что сейчас, когда в самом разгаре летние каникулы, следует знать, что делают ваши дети, - сказала она. - Верю, что многие родители в свете воскресного инцидента задумаются, могут ли их дети как-то оказаться вблизи железной дороги».

По предварительным данным полиции, ребенок в одиночку ушел со двора дома и без ведома родителей отправился гулять и, выходя из лесной чащи, неожиданно оказался на рельсах, где получил удар от приближающегося пассажирского поезда. Пассажирский поезд Пуйса-Тарту из-за ДТП задержался на несколько часов.