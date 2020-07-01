Министр обороны США: Пентагон не располагает информацией о сговоре афганских талибов и РФ

"У Пентагона в настоящее время нет подтвержденной информации о злонамеренных действиях России против американских сил в Афганистане", - говорится в распространенном заявлении министра.

Он отметил, что ведомство уделяет "самое серьезное внимание потенциальным угрозам" для военного персонала США.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что якобы российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Авторы статьи, а затем и ряд других американских СМИ утверждали, что Трампу докладывали об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. В воскресенье Трамп написал в Twitter: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на анонимные источники сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Статья The New York Times о том, что Россия якобы платила талибам за нападения на американских военных, в конечном счете, сыграла на руку именно Москве, заявила во вторник представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Во-первых, после этой публикации стало намного сложнее проверить достоверность этих данных и найти по ним консенсус", - сказала она на брифинге.

Вторым последствием, по ее словам, стало то, что появившиеся споры и противоречия (в США после публикации статьи) выгодны именно России. К сожалению, все это отвечает ее интересам.