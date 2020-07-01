Доктор теологии: легализация однополых браков усиливает брак как институт

Конечно, многие согласятся с тем, что институт брака заслуживает конституционной защиты. Но то, что такая поправка к конституции как-то защищала бы институт брака, не является само собой разумеющимся. Возможно также, что открытие брака для однополых пар подчеркнет и защитит его важность. Как понять эту точку зрения?

Рассмотрим это с точки зрения современной лютеранской этики. Не секрет, что многие лютеранские церкви в соседних с нами странах стали поддерживать однополые браки.

В 2017 году, когда парламент Германии одобрил однополые браки, объединяющая лютеранские и реформистские церкви Германии организация - Евангелическая церковь Германии заявила, например: «ЕЦК приветствует, что и для любящих людей одного пола, которые хотят на всю жизнь связать себя партнерством, полностью открываются правовые рамки, в которых с помощью законных регуляций защищается и поддерживается доверие, надежность и ответственность. Значение брака между мужчиной и женщиной тем самым нисколько не уменьшается. Напротив – это лишь еще раз подчеркнет его».

Этому и подобным заявлениям предшествовала теологическая исследовательская работа и детальные обсуждения, причем в течение нескольких десятилетий. Что для лютеранских церквей в Германии, Скандинавии и остальном мире было важным в более открытом понимании брака?

Во-первых, можно назвать изменившееся понимание брака. Согласно современной лютеранской этике, в случае брака и других социальных институтов не следует исходить из так называемого непосредственного божественного происхождения. Это означало бы обожествление человеческих форм жизни и культурных явлений, сотворение из них кумира.

Брак постоянно менялся со временем и современное понимание брака с точки зрения культуры сравнительно недавнее. Поэтому с точки зрения лютеранской этики важно спросить, какая форма сожительства как можно лучше поддерживает взаимную любовь, доверие и ответственность, учитывая при этом и человеческую индивидуальность, и телесность. Именно эти, исходящие из самой сути христианской (и не только христианской) этики позиции являются основным ориентиром при понимании брака, а не пол партнеров. Таким образом, расширение понятия брака на однополые пары можно рассматривать как оформление, исходящее из ответственности, христианской любви.

Во-вторых, можно назвать изменившееся понимание гомосексуальности. Некоторые, наверное, слышали, что в некоторых церквях или приходах гомосексуальность называют грехом. Такое понимание не является само собой разумеющимся в современной лютеранской этике. Этот сдвиг и изменение связаны с изменившимися знаниями и пониманием сексуальности человека.

Вышеупомянутое объединение церквей Германии отказалось от трактовки гомосексуальности как греха еще в заявлении на тему сексуальной этики от 1971 года. Скорее теперь все больше исходят из аналогии гетеро- и гомосексуальных отношений. Сексуальную идентичность понимают как важную часть человека как личности, которая не должна подвергаться опорочению или дискриминации.

Наконец, углубилось понимание, что лютеранская этика не исходит из той точки зрения, будто этические вопросы – в том числе касающиеся сексуальной этики – можно решать с помощью тех или иных предложений, которые можно найти в Библии. Важно видеть исторический контекст, в котором появились эти предложения, и обусловленность им. Священное писание – не книга этических рецептов, а свидетельство присутствия спасающей, исполненной любви божественной силы в мире.

Что из этого следует в плане институтов человеческой жизни и сексуальности, необходимо прояснить с помощью рассудительного и ответственного обдумывания и взвешивания, по необходимости корректируя прежние точки зрения. Евангельскую этику, таким образом, можно видеть как практику истолкования человеческой жизни, которая исходит прежде всего из безусловного требования любви и безоговорочного дарения.

В свете этих направлений развития понятна и точка зрения, согласно которой легализация однополых браков не только не наносит урон, но и подчеркивает и усиливает институт брака. В этом шаге усматривают практическое подтверждение того, что брак как ключевая форма сожительства должен быть важен для людей и сегодня.