Трое мужчин ворвались на заправку: полиция развернула операцию по задержанию

«События в Вильяндимаа начали развиваться около 4.30, когда в Центр тревоги поступило сообщение о вторжение на заправку в деревне Камара, где, по предварительной информации, были украдены сигареты и ящик стаканчиков для кофе, - говорит ведущий следователь Вильяндиского отделения полиции Лийя Пильт. - Отреагировавшие на вызов полицейские никого не обнаружили на месте событий. Но для полиции для выяснения обстоятельств и в дальнейшем производстве большую помощь оказали как записи с камер видеонаблюдения, так и наблюдения местных об автомобиле, на котором покинули заправку».

Она уточнила, что во время, когда следственная группа и криминалисты проводили первые следственные мероприятия у заправки, другие патрули приступили к поискам в уезде соответствующего описанию автомобиля. К поискам подозреваемых привлекли сотрудников Ляэнеской префектуры, которые рано утром взяли под контроль передвигающиеся в этом районе автомобили.