Ансамбль Hortus Musicus открывает юбилейный фестиваль бесплатным концертом в Таллинне

Фестиваль "In Horto Regis" отмечает свой десятый день рождения. Зрителям будут предложены пять летних вечеров, репертуар которых весьма широк: от раннего творчества экзотических народов до традиционной музыки.

В среду, 1 июля, в 18:00 любители музыки приглашаются на бесплатный концерт в саду Датского короля, где в исполнении Hortus Musicus прозвучат старинные французские, английские и итальянские танцевальные сюиты и песни о любви.

В качестве концертных площадок для фестиваля выбраны Надвратная башня (Väravatorn), церковь Нигулисте и цветочный сад в Кадриорге.

«Если раньше в летнюю пору мы выступали преимущественно для иностранных гостей, посещающих Старый город, то в этом году рады поприветствовать в Саду датского короля и расположенной неподалеку Надвратной башне всех местных гостей и любителей музыки, – отметил художественный руководитель Hortus Musicus Андрес Мустонен. – И что может быть лучше, чем в сопровождении нашей музыки окунуться в прошлое Таллинна. Приходите на место и мечтайте о великом!»

Второй концерт фестиваля носит интригующее название «Еврохиты сквозь века». Это выступление совпадает с днем рождения фестиваля "In Horto Regis" и открытием нового музыкального цикла «Летняя классика в Кадриорге». Концерт начнется 2 июля, в четверг, в 19:00 в цветочном саду Кадриорга. В случае дождя концерт пройдет внутри дворца Кадриорг.

По словам Мустонена, в музыкальном меню этого вечера – известнейшие средневековые мелодии: «Хиты были во все времена! Раньше не существовало еженедельных хит-парадов, но среди исполняемых нами произведений есть настоящие хиты, которые были широко известны и звучали повсюду: от Лиссабона до Уппсалы, от Праги до Лондона – точно так же, как это происходит сегодня».

В пятницу, 3 июля, в 19:00 в церки Нигулисте можно будет насладиться творчеством одного из величайших музыкальных гениев Клаудио Монтеверди. На концерте "Lamento della ninfa" прозвучит в новом, виртуозном исполнении нестареющая вокальная и инструментальная музыка. Сопрано Яаника Куусик выйдет на сцену вместе с Hortus Musicus.

В субботу, 4 июля, в 16:00, в Надвратной башне состоится концерт „Mul on janu“ («Я чувствую жажду»), где будет исполняться традиционная еврейская и арабская музыка. Поскольку лютня, смычок и многие ударные инструменты пришли в Европу с Востока в средние века, то именно с этими инструментами восточная музыка звучит особенно естественно. Государство Израиль находится на перекрестке нескольких культур и религий, и традиционная еврейская музыка представляет собой пеструю смесь влияний разных народов, музыки сефардов, хасидов и греков.

Специальная программа фестиваля завершится концертом „Danza alta“, который состоится в воскресенье, 5 июля, в 16:00. В программе – испанская музыка 13-16 веков. Этот период известен в испанской истории как Золотой век, когда границы королевства простирались от Америки до Восточной Индии. В этой влиятельнейшей стране тогда процветали разнообразные виды искусства, и столетия арабского владычества задали особый тон испанской музыке и поэзии.