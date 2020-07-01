Покидающая должность Юрило: моей самой большой группе поддержки сделали очень больно

- Как вы в этом бардаке понимали, кто и какие решения должен принимать?

- У меня тоже в какое-то момент возникло недопонимание, кто и чем руководит, поскольку координирующих уровней было все же очень много. Я постоянно получала откуда-то сообщения, что из этого ограничения нельзя выходить так рано. А чего я еще должна была ждать?

- Откуда поступали эти указания?

- Моими партнерами все же являются министр социальных дел и министерство. Больше общения шло через министра.

- Одним из самых больших яблок раздора в Эстонии является все усугубляющаяся нехватка семейных врачей. Департамент здоровья не может найти врачей. Почему так?

- Департамент здоровья не может отвечать за то, чем он не может управлять. Департамент не финансирует предоставление помощи первичного уровня и не имеет права принятия решения по существу по услугам, которые должен оказывать семейный врач. Бразды правления находятся в плане законотворчества у министерства и финансирования – у Больничной кассы.

- Какие бразды министерство должно передать департаменту?

- Я считаю, что их нужно передать в правильное место – Больничной кассе. Как Больничная касса сегодня приобретает помощь медсестер и врачей-специалистов, так должно быть и в оказании помощи семейных врачей. Ответственность должна быть там, где ее можно нести и выполнять, роль Департамента здоровья – это лицензии на деятельность и надзор.

- Во время коронакризиса документ с вашей подписью остановил плановое лечение, канцлер юстиции Юлле Мадизе пришла к выводу, что распоряжение должен был отдать министр социальных дел. Вам приказали поставить подпись?

- Решение о прекращении проведения планового лечения было принято в кризисном штабе департамента, поскольку мы получили из больниц информацию о том, что средств индивидуальной защиты не хватает. Количество зараженных тогда еще не было большим, но у нас не было другой возможности. Решение приняли консенсусно, поскольку в штабе работали многие представители министерства, и одним из руководителей рабочей группы у нас была Хели Палусте из отдела системы здравоохранения министерства, которая переговорила с врачами и больницами. Правда, она забыла поговорить с Союзом честных медицинских учреждений – для них решение оказалось неожиданным. Тогда я понимала, что у Департамента здоровья есть право запретить проведение планового лечения.

- Министр социальных дел сказал, что вы совершили много мелких ошибок и доверие было утрачено. Каким образом вас заставили уйти?

- Мне бы больше понравилось, если бы мне прямо сказали: слушай, Юрило, разъясним ситуацию. А когда я поняла, что вопрос моей отставки решен, то я не стала ждать, когда меня выгонят, поскольку это было бы сделано безобразно.

- Министр утратил доверие, но все же заплатил вам 10 480 евро в качестве оплаты за результативность.

- После заявления об отставке, я предоставила министру и канцлеру обзор о проделанной работе и выяснилось, что за три года изменено было очень много: когда я пришла туда работать, там не было ни кризисной команды, ни кризисного анализа. Конечно, это не очень разумно выгонять руководителя с опытом кризисной работы, пока этот кризис продолжается, но так получилось.

- Вам предложили перейти на работу в Министерство социальных дел, от чего вы отказались. Почему?

- В ситуации, когда косвенно поступали претензии, но напрямую ничего не говорили, возникло ощущение, что мне нужно пространство, чтобы понять, кому я могу доверять в будущем. Мне нужно время, чтобы заглянуть в себя.

- Что сказала мама?

- (Долгая пауза, на глаза наворачиваются слезы.) Да, моей самой больше группе поддержке сделали очень больно.