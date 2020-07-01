Покидающая должность Юрило: моей самой большой группе поддержки сделали очень больно

В интервью Postimees покидающая сегодня пост генерального директора Департамента полиции Мерике Юрило (51) сказала, что в противовес укоренившемуся у общественности мнению, будто зеленый свет волейбольному матчу на Сааремаа дал Департамент здоровья, основанием для его проведения все же было решение, принятое на круглом столе в Министерстве социальных дел о том, что проведение мероприятий запрещать не будут. Во время разговора с Юрило выяснилось и то, что кризис с семейными врачами Департамент здоровья решить не может, ключ находится в руках Министерства социальных дел.
- Давайте оглянемся назад, что запомнилось больше всего?
- Нужно сказать, что тут наверху было горячо и напряженно. Когда я три года назад сидела на первом заседании руководства, передо мной внезапно открылась картина, словно за столом собрались разные миры. За семь лет до этого в Департаменте здоровья объединили несколько учреждений, и никакого слияния не произошло. Мы начали складывать все это в единое целое, чтобы не было разницы, работает кто-то в инфекционном отделе или отделе здравоохранения. С начала и до конца обсуждались очень серьезные проблемы.
- Как освобождаетесь от напряжения?
- Мне нравится копаться в саду и фотографировать: я училась фотографировать, наблюдая за отцом. Хотела бы больше времени проводить со свекровью, которая является художником по металлу. В ее ателье у меня есть свое место с паяльником, пилками и щипцами. Много работы не доделано.
- Что сделали последним?
- Серебряное кольцо с черным жемчугом и маленькими циркониями. Делала для себя. Получаю заряд бодрости от дела, которое оставляет свой след. Работа руководителя совершенно противоположная: изменения требуют времени, поскольку речь идет о людях. Иногда я нетерпелива в плане достижения результата.
- А что будет, если результат не достигается?
- Тогда идут в лес гулять и повторяю: дай людям время. Ты повторила только три раза, а нужно было сказать восемь-девять раз, пока начнет меняться образ мышления. Проще подписать какую-то бумажку.
- Как появился документ, разрешающий проведение сааремааского волейбольного матча?
- Незадолго до того, как на игру попросили разрешения, в министерстве прошло совещание, на котором договорились, что в целом проведение мероприятий не запрещаем.
Мерике Юрило
- Вступила в должность генерального директора Департамента здоровья 22 августа 2017 года.
- У нее имеется магистерская степень по специальности административное управление, полученная в Таллиннском техническом университете.
- С 2014 года работала руководителем бюро административного учета и планирования Департамента полиции и погранохраны.
- Юрило работала в Департаменте полиции и погранохраны и до этого: с 1999 года в Департаменте гражданства и миграции, в 2007-2014 годах – заместителем генерального директора.
- Что это было за совещание?
- Рабочую группу по коронавирусу Министерство социальных дел создало после одного заседания правительства, в министерстве собирались представители других министерств, в основном на уровне вице-канцлеров, а также силовые структуры: чтобы принимать взвешенные решения. Группа признала, что в этот момент слишком рано вводить ограничения на мероприятия.
- Кто принимал участие от Министерства социальных дел?
- Сам министр, канцлер, вице-канцлер, другие чиновники.
- Не цепляло, когда после общественность обвиняла в разрешении проведения того матча на Сааремаа только вас?
- Я всегда исходила из принципа, что если ты чем-то руководишь, нужно иметь смелость принимать решения, а после отвечать за них. Правительство и через две недели еще обсуждало, нужно ли запрещать проведение мероприятий?
- Как вы в этом бардаке понимали, кто и какие решения должен принимать?
- У меня тоже в какое-то момент возникло недопонимание, кто и чем руководит, поскольку координирующих уровней было все же очень много. Я постоянно получала откуда-то сообщения, что из этого ограничения нельзя выходить так рано. А чего я еще должна была ждать?
- Откуда поступали эти указания?
- Моими партнерами все же являются министр социальных дел и министерство. Больше общения шло через министра.
- Одним из самых больших яблок раздора в Эстонии является все усугубляющаяся нехватка семейных врачей. Департамент здоровья не может найти врачей. Почему так?
- Департамент здоровья не может отвечать за то, чем он не может управлять. Департамент не финансирует предоставление помощи первичного уровня и не имеет права принятия решения по существу по услугам, которые должен оказывать семейный врач. Бразды правления находятся в плане законотворчества у министерства и финансирования – у Больничной кассы.
- Какие бразды министерство должно передать департаменту?
- Я считаю, что их нужно передать в правильное место – Больничной кассе. Как Больничная касса сегодня приобретает помощь медсестер и врачей-специалистов, так должно быть и в оказании помощи семейных врачей. Ответственность должна быть там, где ее можно нести и выполнять, роль Департамента здоровья – это лицензии на деятельность и надзор.
- Во время коронакризиса документ с вашей подписью остановил плановое лечение, канцлер юстиции Юлле Мадизе пришла к выводу, что распоряжение должен был отдать министр социальных дел. Вам приказали поставить подпись?
- Решение о прекращении проведения планового лечения было принято в кризисном штабе департамента, поскольку мы получили из больниц информацию о том, что средств индивидуальной защиты не хватает. Количество зараженных тогда еще не было большим, но у нас не было другой возможности. Решение приняли консенсусно, поскольку в штабе работали многие представители министерства, и одним из руководителей рабочей группы у нас была Хели Палусте из отдела системы здравоохранения министерства, которая переговорила с врачами и больницами. Правда, она забыла поговорить с Союзом честных медицинских учреждений – для них решение оказалось неожиданным. Тогда я понимала, что у Департамента здоровья есть право запретить проведение планового лечения.
- Министр социальных дел сказал, что вы совершили много мелких ошибок и доверие было утрачено. Каким образом вас заставили уйти?
- Мне бы больше понравилось, если бы мне прямо сказали: слушай, Юрило, разъясним ситуацию. А когда я поняла, что вопрос моей отставки решен, то я не стала ждать, когда меня выгонят, поскольку это было бы сделано безобразно.
- Министр утратил доверие, но все же заплатил вам 10 480 евро в качестве оплаты за результативность.
- После заявления об отставке, я предоставила министру и канцлеру обзор о проделанной работе и выяснилось, что за три года изменено было очень много: когда я пришла туда работать, там не было ни кризисной команды, ни кризисного анализа. Конечно, это не очень разумно выгонять руководителя с опытом кризисной работы, пока этот кризис продолжается, но так получилось.
- Вам предложили перейти на работу в Министерство социальных дел, от чего вы отказались. Почему?
- В ситуации, когда косвенно поступали претензии, но напрямую ничего не говорили, возникло ощущение, что мне нужно пространство, чтобы понять, кому я могу доверять в будущем. Мне нужно время, чтобы заглянуть в себя.
- Что сказала мама?
- (Долгая пауза, на глаза наворачиваются слезы.) Да, моей самой больше группе поддержке сделали очень больно.
Когда они опять прочитали про меня в газетах, то спросили: почему они со мной так поступают? А когда в итоге услышали, что я ухожу, были счастливы.