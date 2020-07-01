Сегодня эстонские туроператоры отправят первый чартерный рейс в Грецию

В среду, 1 июля, состоится первый после вызванного коронавирусом кризиса чартерный рейс из Эстонии в Грецию, сообщает Rus.ERR.
«На этой неделе из Таллиннского аэропорта начинаются чартерные полеты на европейские курорты. Первой страной, которая станет принимать такие рейсы из Таллинна, станет Греция», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, добавив, что если же все пойдет хорошо, то с 15 июля чартерные полеты будут осуществляться и в Болгарию.
«Рейс на Крит совместно организовывают туропораторы TEZ Tour и Novatours. К Средиземному морю сегодня отравятся 180 человек», - отметила руководитель по маркетингу TEZ Tour Светлана Вертьянова, которая надеется, что им удастся насладиться отдыхом, поскольку большинство действовавших в Греции ограничений уже сняты.