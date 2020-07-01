Сегодня эстонские туроператоры отправят первый чартерный рейс в Грецию

«На этой неделе из Таллиннского аэропорта начинаются чартерные полеты на европейские курорты. Первой страной, которая станет принимать такие рейсы из Таллинна, станет Греция», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, добавив, что если же все пойдет хорошо, то с 15 июля чартерные полеты будут осуществляться и в Болгарию.