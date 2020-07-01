Где построят новое здание управы Пыхья-Таллинна и как оно будет выглядеть?

Сегодня состоялась передача строителям земельного участка по адресу улица Кари, 13, на котором построят здание, где осенью 2021 года разместятся управа района Пыхья-Таллинн и Коплиский дом молодежи.

Так будет выглядеть новое здание управы Пыхья-Таллинна. ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

Здание на ул. Кари, 13 будет состоять из трех частей: в восточном крыле на четырех этажах расположится управа района Пыхья-Таллинн, на трех этажах западного крыла - помещения Коплиского дома молодежи. В центральной части здания будет кафе-столовая.