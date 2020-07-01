Где построят новое здание управы Пыхья-Таллинна и как оно будет выглядеть?

На земельном участке, три года остававшемся пустым после сноса в 2017 году здания бывшей 14-й школы, скоро начнется строительство.
Сегодня состоялась передача строителям земельного участка по адресу улица Кари, 13, на котором построят здание, где осенью 2021 года разместятся управа района Пыхья-Таллинн и Коплиский дом молодежи.
Здание на ул. Кари, 13 будет состоять из трех частей: в восточном крыле на четырех этажах расположится управа района Пыхья-Таллинн, на трех этажах западного крыла - помещения Коплиского дома молодежи. В центральной части здания будет кафе-столовая.
Строительные работы, которые начнутся в июле этого года, выполнит RAMM Ehitus OÜ, завершить строительство планируется в июле 2021 года. Общая стоимость проекта составит 9 млн евро. Здание спроектировало архитектурное бюро Esplan OÜ.