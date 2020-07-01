Диего Марадона может возглавить сборную Испании

По данным источника, это может произойти, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола Испании. В своем сообщении Торрес подчеркнул, что уже договорился с представителями аргентинского специалиста. С Марадоной могут заключить контракт на два года, а его задачей будет выход в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.