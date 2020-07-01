Очередное увольнение в Департаменте здоровья: Мартин Кадай покидает должность

В отделе по коммуникации Департамента здоровья подтвердили Postimees , что последний рабочий день Кадая будет 5 июля.

О причинах ухода неизвестно. Но насколько известно ERR, это связано с недавними событиями в департаменте, когда руководители департамента подверглись острой критике со стороны министров. По этой причине 1 июля свою должность покинула глава Департамента здоровья Мерике Юрило, пишет rus.err.ee.