Ср, 1.07.2020
В России сменились поколения и распад Советского Союза и сталинские репрессии трогают все меньше людей. Айнар Рууссаар
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  • Очередное увольнение в Департаменте здоровья: Мартин Кадай покидает должность
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Очередное увольнение в Департаменте здоровья: Мартин Кадай покидает должность

Мартие Кадай.

ФОТО: Tairo Lutter

Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, который в коронакризис был одним из значимых представителей департамента, покидает должность.

В отделе по коммуникации Департамента здоровья подтвердили Postimees, что последний рабочий день Кадая будет 5 июля.

О причинах ухода неизвестно. Но насколько известно ERR, это связано с недавними событиями в департаменте, когда руководители департамента подверглись острой критике со стороны министров. По этой причине 1 июля свою должность покинула глава Департамента здоровья Мерике Юрило, пишет rus.err.ee

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