Андрес Херкель: проделки с референдумом в России и мы

Одна из главных проблем референдумов – это различные ухищрения. По сути, самый демократичный на вид способ получить ответ на ключевой вопрос государственной жизни не обязательно является искренним. Сильнее всего фокус внимания рассеивается при попытке получить ответ одновременно на несколько различных по содержанию и весу вопросов.

То, что референдум в России связан с рядом уловок, доказывает его предыстория. 15 января Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести изменения в конституцию, чтобы увеличить полномочия парламента. Незамедлительно была создана группа для работы над изменением конституции, и через пять дней поправки были готовы для представления в Государственной думе. Поскольку в то же самое время были заменены премьер-министр и генеральный прокурор, стало ясно, что проводится крупная и давно подготовленная операция. Непонятной оставалась только цель.

Понятно все стало в начале марта, когда 83-летняя Валентина Терешкова, космонавт и депутат, предложила снять ограничение, которое не позволило бы Путину в 2024 году вновь избираться на пост президента. Путин, конечно, встал в позу, мол, зачем вы об этом, пусть это решает Конституционный суд – но тут в России началась вспышка коронавируса.

Вопреки ожиданиям референдум был отложен. Сейчас больше разговоров ведется о том, как в России сначала утвердили ограничения, чтобы сдержать распространение вируса, а затем их поспешили снять, чтобы парад и референдум могли состояться. Теперь крайне поучительным будет углубиться в суть этого референдума – например, для того, чтобы мы сами не оказались обмануты, будучи увлечены какой-либо народной инициативой или референдумом.

Вообще в демократических государствах принято, что одного человека не избирают на пост президента более двух сроков подряд. Есть ряд примеров авторитарных государств, в которых ограничение в два срока было снято на какое-то время именно в результате референдума. В 2004 году это было осуществлено в Беларуси и в 2009-м - в Азербайджане. В Турции в 2017 году было введено более мягкое положение, но президент Эрдоган по окончании второго срока тоже может надеяться, по крайней мере, ещё на один срок. Уго Чавесу пришлось провести в Венесуэле даже два референдума (2007 и 2009), прежде чем ограничение смогли снять.

Однако ухищрения референдума в России отличаются от всех приведенных примеров. Конкретно предложение Терешковой состояло не в том, чтобы разрешить неограниченное количество сроков, а в том, чтобы обнулить сроки Путину и заменявшему его Дмитрию Медведеву. В их случае обнуление будет значить то, как будто бы они никогда раньше не занимали президентский пост. Так Путин может оставаться у власти до 2036 года, после чего также теоретически в течение двух сроков занимать президентский пост может Медведев.