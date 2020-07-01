Еще один эстонский туроператор неплатежеспособен: пострадавшие клиенты могут претендовать на компенсацию

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал производство в отношении туроператора Miliam Travel OÜ, чтобы использовать внесенный фирмой обязательный залог для выплаты компенсаций клиентам данной фирмы.
Департаменту стали известны обстоятельства, что турфирма Miliam Travel OÜ не может выполнить свои обязательства перед клиентами из-за неплатежеспособности.
Теперь TTJA собирает от путешественников заявления на возврат уплаченных средств за отмененный рейсовый пакет или его часть или неиспользованные подарочные карты.
Для подачи заявления следует заполнить и подписать соответствующую форму на сайте TTJA. Заявление вместе с необходимыми документами следует отослать не позднее 29 августа 2020 на э-почту reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10142 Tallinn.
Заявления, поданные по истечению крайнего срока, рассматриваться не будут.
У турфирмы Miliam Travel OÜ есть действующий залог на сумму 15 050 евро, который был выдан страховой компанией Salva Kindlustuse AS.
Залог туроператора используется:
- Чтобы вернуть туристов из путешествия;
- При необходимости для организации ночлега до возвращения на родину;
- В случае отмены турпакета для возвращения платы за путешествие или выплаты компенсации за отмену части турпакета;
- Для возврата платы за подарочную карту невыкупленного турпакета.
Тем, кто платил за поездку кредитной картой, департамент рекомендует связаться со своим банком, чтобы узнать о возможности аннулирования платежа.
Если купивший турпутевку также оформил страховку на случай срыва путешествия, следует обратиться в свою страховую компанию и спросить, покрывается ли страховкой неплатежеспособность туристической компании.
Если у туристической компании были приобретены отдельные туристические услуги, например, только авиабилет или только проживание, они не будут возмещены за счет залога туристической компании.
По той же самой причине неплатежеспособности в мае Департамент защиты прав потребителей и технического надзора начал производство в отношении туристической компании Fix Ideed.