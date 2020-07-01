Еще один эстонский туроператор неплатежеспособен: пострадавшие клиенты могут претендовать на компенсацию

Департаменту стали известны обстоятельства, что турфирма Miliam Travel OÜ не может выполнить свои обязательства перед клиентами из-за неплатежеспособности.

Теперь TTJA собирает от путешественников заявления на возврат уплаченных средств за отмененный рейсовый пакет или его часть или неиспользованные подарочные карты.

Для подачи заявления следует заполнить и подписать соответствующую форму на сайте TTJA. Заявление вместе с необходимыми документами следует отослать не позднее 29 августа 2020 на э-почту reis@ttja.ee или обычной почтой по адресу Endla 10a, 10142 Tallinn.

Заявления, поданные по истечению крайнего срока, рассматриваться не будут.

У турфирмы Miliam Travel OÜ есть действующий залог на сумму 15 050 евро, который был выдан страховой компанией Salva Kindlustuse AS.

Залог туроператора используется:

Чтобы вернуть туристов из путешествия;

При необходимости для организации ночлега до возвращения на родину;

В случае отмены турпакета для возвращения платы за путешествие или выплаты компенсации за отмену части турпакета;

Для возврата платы за подарочную карту невыкупленного турпакета.

Тем, кто платил за поездку кредитной картой, департамент рекомендует связаться со своим банком, чтобы узнать о возможности аннулирования платежа.

Если купивший турпутевку также оформил страховку на случай срыва путешествия, следует обратиться в свою страховую компанию и спросить, покрывается ли страховкой неплатежеспособность туристической компании.

Если у туристической компании были приобретены отдельные туристические услуги, например, только авиабилет или только проживание, они не будут возмещены за счет залога туристической компании.