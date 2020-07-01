Эстонский туроператор Miliam Travel объявлен надежным и вновь может организовывать туры

Департамент защиты прав потребителя и технадзора (TTJA) закончил производство в отношении туроператора Miliam Travel OÜ, чтобы использовать внесенный фирмой обязательный залог для выплаты компенсаций клиентам данной фирмы.
TTJA начал производство в отношении туроператора Miliam Travel OÜ, чтобы использовать внесенный фирмой обязательный залог для выплаты компенсаций клиентам данной фирмы. Поскольку департаменту стало известно, что турфирма Miliam Travel OÜ не может выполнить свои обязательства перед клиентами из-за неплатежеспособности.
На сегодняшний день Miliam Travel OÜ установила новый залог в размере 32 000 евро со сроком действия 02.07.2020-01.07.2021, поручитель залога AAS BTA Baltic Insurance Company.
Исходя из факта, что фирма Miliam Travel OÜ установила новый залог и предоставила необходимые документы TTJA, сделанная клиентами фирмы предоплата защищена. Это значит, что начиная с 2 июля 2020 года, Miliam Travel OÜ имеет право организовывать пакетные рейсы и упрощать заключение договор на организацию туристических услуг.
Также TTJA не получил ни одного заявления на возврат уплаченных средств за отмененный рейсовый пакет или его часть или неиспользованные подарочные карты в отношении Miliam Travel OÜ. Заявления больше не принимаются.
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