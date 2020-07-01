Фото ⟩ Прощай, коронавирус! Тысячи людей устроили застолье в центре Праги

На Карловом мосту, который является визитной карточкой Праги, во вторник, 30 июня, прошла вечеринка, во время которой символически попрощались с коронавирусом, сообщает Korrespondent со ссылкой на Novinky.

ФОТО: MICHAL CIZEK/AFP

Отмечается, что тысячи гостей сидели за полукилометровым столом, делились едой и напитками, которые они принесли из дома.

ФОТО: MICHAL CIZEK/AFP

Как прокомментировали организаторы, праздник должен символизировать прощание с прошедшим сложным периодом коронавирусного кризиса, а также предстоящий летний отдых.

ФОТО: Petr David Josek/AP

Застолье было бесплатным для всех посетителей, но по гигиеническим и организационным причинам нужно было зарегистрироваться. На месте зарегистрированные лица получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.

Участники банкета были без масок и не придерживались социальной дистанции.