Ср, 1.07.2020
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Фото ⟩ Прощай, коронавирус! Тысячи людей устроили застолье в центре Праги

Пир в Праге.

ФОТО: Petr David Josek/AP/Scanpix

За 500-метровым столом на Карловом мосту собрались тысячи людей, которые были без масок и не придерживались социальной дистанции.

На Карловом мосту, который является визитной карточкой Праги, во вторник, 30 июня, прошла вечеринка, во время которой символически попрощались с коронавирусом, сообщает Korrespondent со ссылкой на Novinky.

ФОТО: MICHAL CIZEK/AFP

Отмечается, что тысячи гостей сидели за полукилометровым столом, делились едой и напитками, которые они принесли из дома.

ФОТО: MICHAL CIZEK/AFP

Как прокомментировали организаторы, праздник должен символизировать прощание с прошедшим сложным периодом коронавирусного кризиса, а также предстоящий летний отдых.

ФОТО: Petr David Josek/AP

Застолье было бесплатным для всех посетителей, но по гигиеническим и организационным причинам нужно было зарегистрироваться. На месте зарегистрированные лица получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.

Участники банкета были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Организаторы мероприятия заявили, что хотели воспользоваться необычной ситуацией, когда самый старый мост Чехии в основном пустует из-за ограничений на въезд для туристов.

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