Матчи НБА хотят транслировать с задержкой, чтобы вырезать мат игроков

НБА возобновит сезон 30 июля в парке развлечений Disney World в Орландо, матчи с участием 22 команд будут проходить при пустых трибунах.

"Часто баскетболисты не осознают, что говорят друг другу на паркете определенные вещи. Они понимают, что шум трибун все это скроет. Возможно, теперь им придется немного адаптировать свой язык, зная, что слова будут подхвачены микрофонами. Вероятно, мы будем вынуждены транслировать матчи с небольшой задержкой", - заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.

Это представляет собой серьезную проблему из-за корпоративных спонсоров. Компании, покупающие рекламу во время игр НБА, не в восторге от того, что их бренды будут ассоциироваться с многоэтажными матерными тирадами, которые часто звучат на паркете.

Adam Silver says NBA 'may need' tape delay in Orlando to avoid bad language from players during gameshttps://t.co/WitwwONwu9 pic.twitter.com/4wRMqXa5Jt — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) June 30, 2020