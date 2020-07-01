Ирландский авиаперевозчик вернулся в Таллиннский аэропорт

С этой недели в Таллиннском аэропорту вновь начали приземляться самолеты ирландского бюджетного авиаперевозчика Ryanair, сообщает Rus.ERR.
«Во вторник состоялся первый полет Ryanair из Таллинна в Вену. На среду запланированы полеты в Эдинбург и Дублин», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, отметив, что на этой неделе в Таллиннском аэропорту будут открыты около десяти новых линий.
Оператором большинства из них станет Ryanair, который помимо трех уже обозначенных линий также возобновит полеты в Милан (со 2 июля), Лондон (с 3 июля), Дюссельдорф (с 4 июля), Жирону (с 4 июля) и Пафос (с 5 июля).
«На этой неделе, помимо Ryanair, к нам вернется перевозчик Norwegian, который со 2 июля будет летать в Осло», - добавил Ээро Пяргмяэ, по словам которого потихоньку авиасообщение восстанавливается.