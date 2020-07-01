SpaceX вывела на орбиту второй спутник GPS.

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 23 часа 10 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в первый раз) прошло штатно, и через восемь с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Через полтора часа после старта спутник GPS III SV03 был успешно выведен на орбиту высотой 20 200 километров.

Эта миссия стала второй для SpaceX в рамках контракта с ВВС США по выводу новых спутников GPS и 75-й по счету за все время существования системы GPS. Первый запуск спутника навигационной системы компания Илона Маска осуществила в конце 2018 года.