Стало известно, кто временно возглавит Департамент здоровья

Об этом сообщил министр социальных дел Танель Кийк.

Мари-Анне Хярма изучала в Таллиннском техническом университете основы генной технологии, а в Технологическом институте Тартуского университета защитила степень магистра по той же дисциплине.

Сейчас она готовится к получению докторской степени по биомедицине в Хельсинкском университете.

В Департамент здоровья Хярма поступила на работу в январе 2020 года.