Стало известно, кто временно возглавит Департамент здоровья

С четверга обязанности генерального директора Департамента здоровья будет временно — до утверждения нового руководителя — исполнять заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Мари-Анне Хярма.
Об этом сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Мари-Анне Хярма изучала в Таллиннском техническом университете основы генной технологии, а в Технологическом институте Тартуского университета защитила степень магистра по той же дисциплине.
Сейчас она готовится к получению докторской степени по биомедицине в Хельсинкском университете.
В Департамент здоровья Хярма поступила на работу в январе 2020 года.
Конкурс на замещение должности генерального директора Департамента здоровья проводит действующая при государственной канцелярии комиссия по отбору высших должностных лиц.