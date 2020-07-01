Ср, 1.07.2020
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Стало известно, кто временно возглавит Департамент здоровья

Terviseamet.

ФОТО: Sander Ilvest

С четверга обязанности генерального директора Департамента здоровья будет временно — до утверждения нового руководителя — исполнять заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Мари-Анне Хярма.

Об этом сообщил министр социальных дел Танель Кийк.

Мари-Анне Хярма изучала в Таллиннском техническом университете основы генной технологии, а в Технологическом институте Тартуского университета защитила степень магистра по той же дисциплине.

Сейчас она готовится к получению докторской степени по биомедицине в Хельсинкском университете.

В Департамент здоровья Хярма поступила на работу в январе 2020 года.

Конкурс на замещение должности генерального директора Департамента здоровья проводит действующая при государственной канцелярии комиссия по отбору высших должностных лиц.

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