Мартин Кадай: мудрый уступает

В начале июня Департамент здоровья покинула заместитель гендиректора Елена Томасова, сегодня занимаемую должность освободит гендиректор ведомства Мерике Юрило, а в пятницу последний рабочий день у регулярно находившегося в центре внимания СМИ во время кризиса руководителя отделения неотложной помощи Департамента здоровья Мартина Кадая, пишет Postimees.
«Доверие должно быть взаимным. Если правительство нам не доверяет, то не стоит ждать от нас другой реакции. Противоречия и неразбериха привели к отставке гендиректора. Я не вижу возможности для продолжения работы, потому что во время кризиса политика департамента во многом зависела и от моих решений. Мы старались действовать взвешенно, с учетом научно обоснованных фактов. В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает», - прокомментировал Кадай свой уход.
Теперь уже бывший гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило сказала Postimees, что как человек она уходит с легким сердцем, но в то же время у нее на душе неспокойно из-за ее подчиненных, которым необходима поддержка руководителя, чтобы восстановиться после кризиса. «В условиях кризиса все не может быть идеально. Такова суть кризиса, поэтому может случиться, что какой-то человек ломается», - сказала она. В Департаменте здоровья работает более 250 человек.
По данным Postimees, об уходе подумывают и другие сотрудники департамента.