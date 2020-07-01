Мартин Кадай: мудрый уступает

«Доверие должно быть взаимным. Если правительство нам не доверяет, то не стоит ждать от нас другой реакции. Противоречия и неразбериха привели к отставке гендиректора. Я не вижу возможности для продолжения работы, потому что во время кризиса политика департамента во многом зависела и от моих решений. Мы старались действовать взвешенно, с учетом научно обоснованных фактов. В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает», - прокомментировал Кадай свой уход.

Теперь уже бывший гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило сказала Postimees, что как человек она уходит с легким сердцем, но в то же время у нее на душе неспокойно из-за ее подчиненных, которым необходима поддержка руководителя, чтобы восстановиться после кризиса. «В условиях кризиса все не может быть идеально. Такова суть кризиса, поэтому может случиться, что какой-то человек ломается», - сказала она. В Департаменте здоровья работает более 250 человек.