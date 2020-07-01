Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

Статистика по коронавирусу теперь будет публиковаться раз в неделю.

Покидающая должность Юрило: моей самой большой группе поддержки сделали очень больно.

Очередное увольнение в Департаменте здоровья: Мартин Кадай покидает должность. Сам Кадай сказал, что решил уйти с занимаемой должности по причине отсутствия доверия со стороны правительства.

Коронавирус: в Британии закрыт город, в США все только начинается.

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С сегодняшнего дня приостанавливаются взносы во II пенсионную ступень.

Личное дело гонщика, по вине которого на Лаагна-теэ произошла страшная авария, показывает, что молодой человек имеет взрывной характер, а проблемы предпочитает решать кулаками. 20-летний Иса Халилов, который на внедорожнике BMW с регистрационным номером 999 ISA спровоцировал ДТП, в результате которого погибли два человек, а еще трое оказались в больнице, попадал под суд не только из-за многочисленных нарушений на дороге, но и из-за драк.

Радиация на севере Европы: можно ли подозревать Россию?

Ирландский авиаперевозчик вернулся в Таллиннский аэропорт.

Еще один эстонский туроператор неплатежеспособен: пострадавшие клиенты могут претендовать на компенсацию.