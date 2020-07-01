Путин не внял рекомендациям ЦИК и голосовал без маски и перчаток

Но, несмотря на рекомендации ЦИК, явился он на участок N2151 в Российской академии наук без маски и без перчаток.

После того, как президент проголосовал по вопросу обнуления сроков своего правления, ему выдали весь положенный подарочный набор, как и всем избирателям.

"Ему выдали все необходимое, как и всем избирателям", - сообщил РИА "Новости" сотрудник участка, отвечая на вопрос, выдали ли президенту билет на получение приза. После голосования москвичи получают набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.

Такой купон беспроигрышной лотереи, по которой голоса россиян практически покупают, Путин, как и другие граждане, может выиграть один из двух миллионов призов, скидку или бонусы: продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино или потратить призовые баллы на благотворительность.