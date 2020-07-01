Путин не внял рекомендациям ЦИК и голосовал без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин пришел 1 июля на избирательный участок, чтобы отдать свой голос в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишет Newsru.
Но, несмотря на рекомендации ЦИК, явился он на участок N2151 в Российской академии наук без маски и без перчаток.
После того, как президент проголосовал по вопросу обнуления сроков своего правления, ему выдали весь положенный подарочный набор, как и всем избирателям.
"Ему выдали все необходимое, как и всем избирателям", - сообщил РИА "Новости" сотрудник участка, отвечая на вопрос, выдали ли президенту билет на получение приза. После голосования москвичи получают набор, в который входит ручка, значок, браслет, календарик и билет программы "Миллион призов", в которой можно выиграть сертификат на оплату товаров и услуг.
Такой купон беспроигрышной лотереи, по которой голоса россиян практически покупают, Путин, как и другие граждане, может выиграть один из двух миллионов призов, скидку или бонусы: продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино или потратить призовые баллы на благотворительность.
Одно "но" - для получения призов надо авторизоваться на сайте mos.ru и получить смс на мобильный. А Владимир Путин, как известно, не очень любит пользоваться гаджетами, отмечает "Накануне.ру". Да и без лотереи президент уже получил свой главный приз - полное обнуление президентских сроков, возможность правления до 2036 года, расширение своих полномочий и другие "подарки".