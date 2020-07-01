Кийк: я хотел, чтобы Кадай продолжил работать

«Во вторник мы полтора часа беседовали с Мартином Кадаем и обговорили множество тем. Он сообщил, что написал заявление об уходе и основательно обдумал свое решение», – рассказал в интервью ERR Кийк.

По словам министра, он просил Кадая еще раз подумать о своем решении и хотел бы, чтобы тот продолжил работу, но Кадай остался при своем мнении. Кийк также надеется, что Кадай найдет себе применение в системе здравоохранения Эстонии, так как в течение трех лет он многое сделал для нее.