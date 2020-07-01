Ср, 1.07.2020
Если борьба за бесспорное первенство обостряется, то… Двум медведям в одной берлоге не жить. Вячеслав Иванов

Кийк: я хотел, чтобы Кадай продолжил работать

Танель Кийк.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Комментируя уход Мартина Кадая с поста главы отдела экстренной медицины Департамента здоровья, министр социальных дел Танель Кийк заявил, что просил его остаться, передает Rus.ERR.

«Во вторник мы полтора часа беседовали с Мартином Кадаем и обговорили множество тем. Он сообщил, что написал заявление об уходе и основательно обдумал свое решение», – рассказал в интервью ERR Кийк.

По словам министра, он просил Кадая еще раз подумать о своем решении и хотел бы, чтобы тот продолжил работу, но Кадай остался при своем мнении. Кийк также надеется, что Кадай найдет себе применение в системе здравоохранения Эстонии, так как в течение трех лет он многое сделал для нее.

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